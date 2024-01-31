В России меняют закон о конфискации имущества. Что и у кого можно будет забирать

Что за закон

Документ был внесен на рассмотрение 22 января, его авторами выступили 395 депутатов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его также поддержали Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг.



В пояснительной записке говорится, что закон направлен «на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства». Председатель Госдумы и один из соавторов законопроекта Вячеслав Володин выразился проще и экспрессивней.

