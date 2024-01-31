В России меняют закон о конфискации имущества. Что и у кого можно будет забирать

Госдума 31 января рассмотрит во втором чтении законопроект, ставший известным как «Закон о конфискации имущества за фейки об армии». Документ вносит ряд изменений в статью Уголовного кодекса, которая регламентирует «безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства» имущества осужденных. Мы изучили законопроект и поговорили с юристом, чтобы разобраться, как и за что конфискуют имущество сейчас и что изменится, если закон будет принят.
Что за закон
Документ был внесен на рассмотрение 22 января, его авторами выступили 395 депутатов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его также поддержали Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг.
В пояснительной записке говорится, что закон направлен «на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства». Председатель Госдумы и один из соавторов законопроекта Вячеслав Володин выразился проще и экспрессивней.
— Как показала существующая практика, мер борьбы с негодяями было недостаточно, — пишет он в своем Telegram-канале. — Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость, продолжая получать гонорары за счет российских граждан. Направляют эти средства на поддержку нацистского режима. Позволяют себе публично лить грязь на нашу страну. Находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться.
Через два дня после внесения законопроект был принят в первом чтении — проголосовали за него тоже 395 человек (всего в Госдуме 450 депутатов). Согласно информации на сайте Госдумы, второе чтение назначено на 31 января.
За что могут конфисковать имущество сейчас
Законопроект, который сейчас на рассмотрении в Госдуме, вносит поправки в статью 104.1 Уголовного кодекса. Она содержит список преступлений, из-за которых могут «безвозмездно изъять и обратить в собственность государства» имущество осужденных. Преступлений в списке немало — там есть и убийство, и терроризм, и нелегальный оборот спиртного.
— Список там довольно обширный, но вкратце это всё можно охарактеризовать так — конфискация предусмотрена в случае, когда человек получает некое имущество или доход преступным путем, — говорит адвокат Сергей Афанасьев. — Например, если это убийство, то убийство с целью завладеть его имуществом. Допустим, человек кого-то убил, завладел его деньгами и купил на эти деньги квартиру — эту квартиру могут конфисковать, когда суд признает убийцу виновным. В основном же конфискация имущества предусмотрена по коррупционным составам преступлений, легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, незаконный ввоз товаров из-за границы.
В этой же статье указано, что может быть конфисковано только то имущество, которое было получено преступным путем. То есть если у человека было две квартиры, а в результате убийства или получения взятки он приобрел третью, то конфискуют только ее или соразмерное ей имущество. Заработанное честным трудом оставят.
Какого-либо перечня имущества в статье не указано. Теоретически это может быть и стакан — если он куплен на средства, полученные незаконным путем.
— В статье указано «денег, ценностей и иного имущества», то есть в принципе любого, — говорит юрист. — Но, как правило, в первую очередь рассматривается недвижимость, транспорт, деньги, украшения, предметы роскоши.
Помимо полученного преступным путем имущества могут конфисковать и доходы от него — например, если человек незаконно завладел квартирой и потом сдавал ее в аренду. Отдельным пунктом указано, что конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества или преступной организации.
Какие изменения предлагают депутаты
Список преступлений предлагается дополнить преступлениями, предусмотренными статьями 207.3 и 280.4 с пометкой «если преступление совершено из корыстных побуждений».
Статья 207.3 известна как раз как «распространение фейков об армии», но на сегодняшний день в нее включено также распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами своих полномочий или помощи добровольцев в выполнении задач, возложенных на армию и Росгвардию.
Статья 280.4 — это публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Обе статьи появились в Уголовном кодексе в 2022 году, однако уже нашли применение. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ в 2022 году по основной статье о распространении фейков были осуждены 14 человек, в первом полугодии 2023 года — 19 человек.
Следуя логике статьи о конфискации имущества, изъять в этом случае могут некие ценности, которые человек получил за распространение фейков или публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Есть и еще одна поправка, в пункт «в», где говорится о конфискации средств, предназначенных для финансирования терроризма, экстремизма и организованной преступности, дополнить понятием «деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Таковой наряду со шпионажем, нелегальным экспортом оружия и еще двумя десятками преступлений, предлагают считать «оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует».