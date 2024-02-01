Россия и Украина обменялись пленными впервые после крушения Ил-76: новости СВО за 31 января

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 31 января.

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий изменения в список преступлений, за которые могут конфисковать имущество осужденных. Список дополнили статьей 207.3 УК РФ, известной как «распространение фейков об армии», и статьей 280.4 УК РФ — публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Закон также дополняет понятием «деятельность, направленная против безопасности Российской Федерации», пункт статьи, где говорится о конфискации средств, предназначенных для финансирования терроризма, экстремизма и организованной преступности.