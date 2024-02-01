Россия и Украина обменялись пленными впервые после крушения Ил-76: новости СВО за 31 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 31 января.
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий изменения в список преступлений, за которые могут конфисковать имущество осужденных. Список дополнили статьей 207.3 УК РФ, известной как «распространение фейков об армии», и статьей 280.4 УК РФ — публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Закон также дополняет понятием «деятельность, направленная против безопасности Российской Федерации», пункт статьи, где говорится о конфискации средств, предназначенных для финансирования терроризма, экстремизма и организованной преступности.
Документ также вносит поправки, согласно которым за такую деятельность человека могут лишить всех званий и госнаград.
Путин заявил, что Ил-76 сбит американской системой Patriot
Российские информационные агентства днем со ссылкой на собственные источники сообщили, что появились результаты предварительной экспертизы по крушению Ил-76 в Белгородской области. РИА Новости писало, что самолет сбила «ракета ПВО западного производства», ТАСС — что, предположительно, использовался ЗРК Patriot.
Позже об этом также заявил Владимир Путин. Он сказал, что уже установлено, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской системой Patriot.
Россия и Украина обменялись пленными
Министерство обороны России сообщило об обмене пленными с Украиной.
— 31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны. — Взамен передано ровно 195 военнопленных ВСУ.
Ранее депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин писал, что обмен могут приостановить после крушения Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Однако председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмены военнопленными будут продолжаться.
Международный суд ООН рассмотрел иск Украины к России
Международный суд ООН вынес решение по иску, который подал МИД Украины. Иск против России был подан 17 января 2017 года в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Суд пришел к выводу, что Москва нарушила только одно положение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, оно касается особенностей организации школьного образования на украинском языке в Крыму после 2014 года. Остальные требования Украины по отношению к этой конвенции отклонены.
Также суд счел, что из всех перечисленных Украиной нарушений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма имеет место одно. Суд постановил, что Россия не приняла необходимые меры «для проведения расследования фактов по представленной Украиной информации в отношении лиц», которые якобы могли финансировать терроризм на Украине. Других нарушений в рамках этого иска суд не выявил.
Конфискованные из-за санкций деньги поступили в бюджет Украины
Денежные средства, конфискованные в результате наложенных Украиной санкций, впервые поступили в государственный бюджет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины. На сайте ведомства сообщается, что в государственный бюджет поступили 32 миллиона гривен (около 850 тысяч долларов по текущему курсу). Утверждается, что эти средства принадлежали губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, члену Совета Федерации от Запорожской области Дмитрию Вороне, а также предприятию российского бизнесмена Олега Дерипаски.
В Петербурге впервые применили ПВО против беспилотника
В Санкт-Петербурге впервые применена система ПВО против беспилотника, сообщает «Фонтанка». По информации издания, в 4 часа 20 минут по местному времени над Колпино был поражен беспилотник, летевший со стороны Смоленской области. Беспилотник упал на территории завода «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, после взрыва загорелись три пустые цистерны, которые смогли оперативно потушить. В самом «Невском мазуте» от комментариев отказались, в администрации Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что «по инциденту на Глухоозерском шоссе в настоящее время идут следственные мероприятия».
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Также сегодня сообщалось о беспилотниках над Псковской областью. Вечером Минобороны сообщило, что дежурными средствами ПВО уничтожено 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще 3 над Крымским полуостровом.