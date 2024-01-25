Никого опасней Треповой. К каким срокам в России приговаривали террористок и убийц

Дарья Трепова, которая 2 апреля 2023 года вручила статуэтку со взрывным устройством военкору Татарскому в петербургском кафе на встрече с читателями, после чего сам военкор погиб, а еще 52 человека получили ранения, приговорена к
Для начала отметим, что Уголовным кодексом в России для женщин не предусмотрено пожизненное лишение свободы. Также в России нет женских тюрем, колоний особого и строгого режима. По совокупности преступлений суд не может назначать срок больше
В апреле 1997 года две жительницы Чечни, Айсет Дадашева и Фатима Таймасханова, устроили взрыв на вокзале в Пятигорске. Погибли двое, 30 человек были ранены. Они обе были любовницами организаторов теракта — Вахи Джафарова, который руководил штабом так называемой армии генерала Дудаева, и Салмана Радуева, который этой армией командовал. Кроме преданности возлюбленным ими руководил корыстный мотив. За подрыв женщинам обещали по 50 тысяч долларов, а также квартиру и пистолет. На допросах Дадашева говорила, что вынужденно пошла на преступление — у нее было трое детей и не было дома. Таймасханова говорила о большом денежном долге. Радиоуправляемую бомбу они сдали в камеру хранения. Таймасханова получила
В октябре 2000 года по заданию чеченских боевиков
Летом 2003 года в центре Москвы пыталась привести в действие СВУ уроженка Ингушетии Зарема Мужахоева. За несколько дней до предполагаемого теракта она приехала в подмосковное село Толстопальцево, где два дня жила вместе с Зулихан Элихаджиевой и Зинаидой Алиевой, которые 3 июля подорвали себя на рок-фестивале «Крылья» в Тушино. Тогда погибли 15 человек, порядка 60 были ранены. Бомба Мужахоевой же должна была взорваться в кафе, но не сработала, хотя сама Зарема в суде утверждала, что просто не захотела приводить ее в действие. На женщину в итоге обратили внимание охранники кафе и вызвали милицию. При обезвреживании СВУ погиб эксперт-взрывотехник Георгий Трофимов. Ей вменяли теракт, покушение на убийство и перенос взрывчатки. Суд присяжных вынес обвинительный вердикт, ее приговорили к 20 годам. В 2009 году она просила о помиловании, но прошение не было удовлетворено.
В 2017 году за покушение на теракт
Еще три исламистки — Татьяна Карпенко, Наталья Гришина и Виктория Семенова — были приговорены за подготовку теракта в Ростове-на-Дону, они хотели устроить взрыв в торгово-развлекательном комплексе «Рио». Семенову склоняли к роли живой бомбы, но она отказалась, после задержания пошла на сделку со следствием и получила три года. Карпенко в 2017 году получила
Шохиста Каримова была приговорена за теракт в петербургском метро в апреле 2017 года. Заготовщица овощей категорически не признавала вину и чуть не упала в обморок во время оглашения приговора. Она получила
22 декабря 2021 года в селе Прокудино под Саратовом Вера Зайцева решила убить своих детей. Пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына она душила с помощью пакетов, шарфа и веревки. Затем она выкинула детей на мороз, мальчика нашли мертвым в овраге, девочку удалось спасти. Мотивом послужило то, что дети ее якобы не слушались. Экспертиза признала Зайцеву вменяемой. За убийство с особой жестокостью она получила
Ирина Гайдамачук в период с
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В 2014 году журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин попали под минометный обстрел в Луганской области. За пособничество в убийстве двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической ненависти, была задержана и приговорена капитан ВСУ, участница украинского батальона «Айдар» Надежда Савченко. Наводчице также вменили покушение на убийство мирных жителей и незаконное пересечение российской границы. Ее приговорили к
*ИГИЛ признана в РФ террористической организацией, деятельность запрещена.