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Никого опасней Треповой. К каким срокам в России приговаривали террористок и убийц

Решение будет обжаловано, но вряд ли приговор смягчат

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Во время приговора

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Дарья Трепова, которая 2 апреля 2023 года вручила статуэтку со взрывным устройством военкору Татарскому в петербургском кафе на встрече с читателями, после чего сам военкор погиб, а еще 52 человека получили ранения, приговорена к 27 годам заключения. Приговорена к сроку, дольше которого отечественное правосудие за последние три десятка с лишним лет для женщин не видело. Наши коллеги из «Фонтанки» собрали список преступниц, который теперь возглавляет 26-летняя петербурженка.

Для начала отметим, что Уголовным кодексом в России для женщин не предусмотрено пожизненное лишение свободы. Также в России нет женских тюрем, колоний особого и строгого режима. По совокупности преступлений суд не может назначать срок больше 30 лет, так гласит 56-я статья Уголовного кодекса (до 35 лет по совокупности приговоров, но это если бы Трепову осудили, а пока она отбывает наказание, выяснилось бы, что, например, она взорвала кого-нибудь еще). По решению суда Трепова получила 18 лет за теракт, 13 — за оборот взрывчатки и два года за подделку водительского удостоверения. Ее адвокат Даниил Берман сообщил, что решение будет обжаловано. Он также отметил, что иллюзий насчет приговора у Треповой не было, но смысла давать такой большой срок, даже если бы она признавала вину, он не видит. А теперь к другим преступницам.

В апреле 1997 года две жительницы Чечни, Айсет Дадашева и Фатима Таймасханова, устроили взрыв на вокзале в Пятигорске. Погибли двое, 30 человек были ранены. Они обе были любовницами организаторов теракта — Вахи Джафарова, который руководил штабом так называемой армии генерала Дудаева, и Салмана Радуева, который этой армией командовал. Кроме преданности возлюбленным ими руководил корыстный мотив. За подрыв женщинам обещали по 50 тысяч долларов, а также квартиру и пистолет. На допросах Дадашева говорила, что вынужденно пошла на преступление — у нее было трое детей и не было дома. Таймасханова говорила о большом денежном долге. Радиоуправляемую бомбу они сдали в камеру хранения. Таймасханова получила 19 лет, Дадашева была приговорена к 16. Радуев получил пожизненное, он умер в декабре 2002 года в колонии. Джафаров был ликвидирован во время попытки захватить здание телевидения в Грозном летом 1998 года.

В октябре 2000 года по заданию чеченских боевиков 25-летняя Наталья Куребеда подложила бомбу на автобусной остановке в Невинномысске. Сообщалось, что ее наняли за 100 долларов на трассе «Кавказ» недалеко от города, где произошел взрыв, якобы Куребеда работала проституткой. Взорвалось два СВУ, погибли двое и пострадали 50 человек. Куребеда получила 18 лет колонии.

Летом 2003 года в центре Москвы пыталась привести в действие СВУ уроженка Ингушетии Зарема Мужахоева. За несколько дней до предполагаемого теракта она приехала в подмосковное село Толстопальцево, где два дня жила вместе с Зулихан Элихаджиевой и Зинаидой Алиевой, которые 3 июля подорвали себя на рок-фестивале «Крылья» в Тушино. Тогда погибли 15 человек, порядка 60 были ранены. Бомба Мужахоевой же должна была взорваться в кафе, но не сработала, хотя сама Зарема в суде утверждала, что просто не захотела приводить ее в действие. На женщину в итоге обратили внимание охранники кафе и вызвали милицию. При обезвреживании СВУ погиб эксперт-взрывотехник Георгий Трофимов. Ей вменяли теракт, покушение на убийство и перенос взрывчатки. Суд присяжных вынес обвинительный вердикт, ее приговорили к 20 годам. В 2009 году она просила о помиловании, но прошение не было удовлетворено.

В 2017 году за покушение на теракт 10 лет колонии получила пенсионерка Асма Шарипова. Вместе с сообщниками она планировала взорвать автобус с пассажирами в Уфе. В суде было установлено, что группа была привержена взглядам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

Еще три исламистки — Татьяна Карпенко, Наталья Гришина и Виктория Семенова — были приговорены за подготовку теракта в Ростове-на-Дону, они хотели устроить взрыв в торгово-развлекательном комплексе «Рио». Семенову склоняли к роли живой бомбы, но она отказалась, после задержания пошла на сделку со следствием и получила три года. Карпенко в 2017 году получила 14,5 лет, Гришина — девять.

Шохиста Каримова была приговорена за теракт в петербургском метро в апреле 2017 года. Заготовщица овощей категорически не признавала вину и чуть не упала в обморок во время оглашения приговора. Она получила 19 лет и 11 месяцев. Во время взрыва на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» погибли 16 человек.

22 декабря 2021 года в селе Прокудино под Саратовом Вера Зайцева решила убить своих детей. Пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына она душила с помощью пакетов, шарфа и веревки. Затем она выкинула детей на мороз, мальчика нашли мертвым в овраге, девочку удалось спасти. Мотивом послужило то, что дети ее якобы не слушались. Экспертиза признала Зайцеву вменяемой. За убийство с особой жестокостью она получила 20 лет.

Ирина Гайдамачук в период с 2002-го по 2010 год в Красноуфимске и соседних городах убила 17 пенсионерок, ее прозвали «красноуфимской волчицей». Известно, что женщина до переезда в этот город злоупотребляла алкоголем и была лишена родительских прав. Затем она познакомилась с мужчиной, родила еще одну дочь и порядка 4 лет была образцовой женой и матерью. Но затем она снова начала пить, брала деньги в долг у соседей, а вернуть их не могла. Первое убийство произошло спонтанно, когда хозяйка дома, в котором Гайдамачук подрабатывала маляром, застала ее за поисками денег. Пенсионерку она убила 10 ударами молотка. При последующих убийствах она представлялась социальным работником, входила в дом, убивала старушек молотком или топором и забирала всё ценное. Она получила 20 лет колонии.

С 2003-го по 2013 год на территории Ростовской области действовала преступная группа, которая была прозвана «бандой амазонок». Создательницей банды считается Инесса Тарвердиева. В конце 90-х незадолго до нераскрытого убийства мужа она познакомилась с Романом Подкопаевым, который стал ее новым супругом и отцом второго ребенка. Кроме Тарвердиевой и Подкопаева в банде были ее старшая дочь Виктория, сестра Подкопаева Анастасия и ее муж, сотрудник ДПС Сергей Синельник. На дело брали и младшую девочку, которой было чуть больше 10 лет. Они убивали и грабили, не щадя детей и женщин. Их жертвами зачастую становились сотрудники правоохранительных органов. На их счету 26 убийств, кражи, грабежи, разбой и незаконный оборот оружия. Тарвердиева и ее старшая дочь получили по 25 лет, Синельник была приговорена к 24 годам. Подкопаева ликвидировали при задержании, Сергей Синельник также получил 25 лет.

В 2014 году журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин попали под минометный обстрел в Луганской области. За пособничество в убийстве двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической ненависти, была задержана и приговорена капитан ВСУ, участница украинского батальона «Айдар» Надежда Савченко. Наводчице также вменили покушение на убийство мирных жителей и незаконное пересечение российской границы. Ее приговорили к 22 годам колонии, затем помиловали и обменяли на двух граждан России.

*ИГИЛ признана в РФ террористической организацией, деятельность запрещена.

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