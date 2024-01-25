Никого опасней Треповой. К каким срокам в России приговаривали террористок и убийц

Для начала отметим, что Уголовным кодексом в России для женщин не предусмотрено пожизненное лишение свободы. Также в России нет женских тюрем, колоний особого и строгого режима. По совокупности преступлений суд не может назначать срок больше 30 лет , так гласит 56-я статья Уголовного кодекса (до 35 лет по совокупности приговоров, но это если бы Трепову осудили, а пока она отбывает наказание, выяснилось бы, что, например, она взорвала кого-нибудь еще). По решению суда Трепова получила 18 лет за теракт, 13 — за оборот взрывчатки и два года за подделку водительского удостоверения. Ее адвокат Даниил Берман сообщил, что решение будет обжаловано. Он также отметил, что иллюзий насчет приговора у Треповой не было, но смысла давать такой большой срок, даже если бы она признавала вину, он не видит. А теперь к другим преступницам.

