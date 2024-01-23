«Рейс был заявлен пустым, без пассажиров»: всё о крушении бизнес-джета в Афганистане и гибели семейной пары

В воскресенье, 21 января, частный российский самолет Falcon 10, летевший из Таиланда в Москву, разбился в Афганистане. На борту было шесть человек: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, медики Игорь Сывороткин и Павел Попов, а также бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна.