«Рейс был заявлен пустым, без пассажиров»: всё о крушении бизнес-джета в Афганистане и гибели семейной пары

В воскресенье, 21 января, частный российский самолет Falcon 10, летевший из Таиланда в Москву, разбился в Афганистане. На борту было шесть человек: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, медики Игорь Сывороткин и Павел Попов, а также бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна.
На отдыхе в Таиланде женщина попала в больницу с инфекцией — она лечилась в Паттайе. Через какое-то время ее подключили к ИВЛ, а потом решили госпитализировать в Москву.
Семейная пара вылетела на Falcon 10 вместе с врачом — анестезиологом-реаниматологом Павлом Поповым и медбратом Игорем Сывороткиным. Последний в итоге добрался до села Педу в Афганистане и сообщил об авиакатастрофе.
Почему рухнул бизнес-джет? И кто выжил при авиакатастрофе? Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.
Самолет, на котором летели Евсюковы, выпустили в 1978 году. В ноябре 2023 года Falcon 10 получил российскую регистрацию с бортовым номером RA-09011. Принадлежит воздушное судно подмосковной компании ООО «Атлетик Групп» и физическому лицу.
Владеет «Атлетик Групп» бывшая жена разбившегося пилота Аркадия Грачева — Екатерина Агапова. У компании не было лицензии на пассажирские перевозки, но их, по данным телеграм-канала Mash, пытались легализовать через фирму «Джет аэро». Владельцы конторы — сам Грачев и второй пилот Falcon 10 Дмитрий Беляков.
Разрешение на полет Falcon 10 выдавалось как некоммерческому борту. Рейс был заявлен пустым: без пассажиров и багажа, только с двумя пилотами. По предварительной информации, у самолета отказали оба двигателя. У границы Афганистана и Таджикистана пилоты Falcon 10 сообщили о слишком высоком расходе топлива из-за сильного встречного ветра на эшелоне.
Пилоты решили сесть на запасном аэродроме в Душанбе для дозаправки. Диспетчерам доложили об отказе правого двигателя 20 января в 17:19 по Москве, через минуту — левого. Еще через пять минут самолет пропал с радаров в 161 километре от Душанбе. Позже выяснилось, что санитарный борт врезался в гору Топхан в Афганистане. Силовики провели обыски в компании и аэропорту, которые организовали полет разбившегося бизнес-джета.