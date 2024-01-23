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«Рейс был заявлен пустым, без пассажиров»: всё о крушении бизнес-джета в Афганистане и гибели семейной пары

Кто находился на борту самолета и что известно о выживших

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Видео: Городские порталы / MSK1.RU

В воскресенье, 21 января, частный российский самолет Falcon 10, летевший из Таиланда в Москву, разбился в Афганистане. На борту было шесть человек: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, медики Игорь Сывороткин и Павел Попов, а также бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна.

На отдыхе в Таиланде женщина попала в больницу с инфекцией — она лечилась в Паттайе. Через какое-то время ее подключили к ИВЛ, а потом решили госпитализировать в Москву.

Семейная пара вылетела на Falcon 10 вместе с врачом — анестезиологом-реаниматологом Павлом Поповым и медбратом Игорем Сывороткиным. Последний в итоге добрался до села Педу в Афганистане и сообщил об авиакатастрофе.

Почему рухнул бизнес-джет? И кто выжил при авиакатастрофе? Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

Самолет, на котором летели Евсюковы, выпустили в 1978 году. В ноябре 2023 года Falcon 10 получил российскую регистрацию с бортовым номером RA-09011. Принадлежит воздушное судно подмосковной компании ООО «Атлетик Групп» и физическому лицу.

Владеет «Атлетик Групп» бывшая жена разбившегося пилота Аркадия Грачева — Екатерина Агапова. У компании не было лицензии на пассажирские перевозки, но их, по данным телеграм-канала Mash, пытались легализовать через фирму «Джет аэро». Владельцы конторы — сам Грачев и второй пилот Falcon 10 Дмитрий Беляков.

Разрешение на полет Falcon 10 выдавалось как некоммерческому борту. Рейс был заявлен пустым: без пассажиров и багажа, только с двумя пилотами. По предварительной информации, у самолета отказали оба двигателя. У границы Афганистана и Таджикистана пилоты Falcon 10 сообщили о слишком высоком расходе топлива из-за сильного встречного ветра на эшелоне.

Пилоты решили сесть на запасном аэродроме в Душанбе для дозаправки. Диспетчерам доложили об отказе правого двигателя 20 января в 17:19 по Москве, через минуту — левого. Еще через пять минут самолет пропал с радаров в 161 километре от Душанбе. Позже выяснилось, что санитарный борт врезался в гору Топхан в Афганистане. Силовики провели обыски в компании и аэропорту, которые организовали полет разбившегося бизнес-джета.

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АфганистанКрушениеБизнес-джетАвиаэкспертВидео
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