Что они знают? Миллиардеры покупают бункеры и строят крепости вокруг своих особняков — смотрим видео необычных убежищ

Миллионеры и знаменитости всё чаще тратят сотни миллионов долларов на приобретение безопасных подземных комплексов, а кто попроще — «квартир для выживания».

Например, в конце прошлого года выяснилось, что Марк Цукерберг строит крепость под своим ранчо на гавайском острове стоимостью 100 миллионов долларов, с собственными запасами энергии и продовольствия, а также взрывоустойчивыми дверями.