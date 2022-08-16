В Новосибирске построили бункер на случай ядерной зимы. Кто заказывает себе убежища и сколько на них тратит

Бункеры проектируют и строят исходя из запросов: для защиты от вооруженного нападения, на случай ядерной зимы или от стихийных бедствий. Для каждой потенциальной опасности своя толщина стен, глубина залегания, а также инженерные системы.



— Необходимо следить, чтобы у бункера работала система вентиляции и не было влаги. Один объект мы оснащали на случай ядерной зимы — надеюсь, что в деле его не испытают, — отметил директор.

Основные характеристики бункера для ядерной зимы заключаются в конструктивных отличиях и наличии системы обеспечения.