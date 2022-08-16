В Новосибирске построили бункер на случай ядерной зимы. Кто заказывает себе убежища и сколько на них тратит
За последний год в Сибири появилось как минимум пять бункеров
На сайте «Авито» в июле появилось объявление о строительстве бункеров, убежищ и комнат безопасности. Их стоимость начитается с 1,6 миллиона рублей. Во время военных действий или стихийных бедствий бункер станет безопасным местом, а в мирное время его можно использовать как погреб: хранить вино и соленья. НГС поговорил с директором компании-застройщика о том, выросло ли число заказов после 24 февраля и как их оснащают.
Как говорят в компании «Тимберэко», изготавливать убежища они начали недавно, примерно год назад. Предприниматели объясняют, что люди интересуются строительством бункеров, но пока заказывают редко. Основная масса клиентов, решившихся на возведение бункера, — это жители Москвы, Питера и Сочи. В Сибири же пока компания построила пять убежищ.
— Так как изделие находится на стыке строительства и производства металлоконструкций, родилась идея строительства убежищ. Весь спектр работ производим мы: изготавливаем всё на производстве, проектируем, устанавливаем, — рассказал представитель компании Александр Григорьев.
Бункеры проектируют и строят исходя из запросов: для защиты от вооруженного нападения, на случай ядерной зимы или от стихийных бедствий. Для каждой потенциальной опасности своя толщина стен, глубина залегания, а также инженерные системы.
— Необходимо следить, чтобы у бункера работала система вентиляции и не было влаги. Один объект мы оснащали на случай ядерной зимы — надеюсь, что в деле его не испытают, — отметил директор.
Основные характеристики бункера для ядерной зимы заключаются в конструктивных отличиях и наличии системы обеспечения.
— Если говорить про бетонный вариант, то он отличается толщиной бетона, объемом армирования и глубиной залегания. Металлический вариант отличается толщиной металла, наличием и толщиной усиления, а также устанавливается дополнительная бетонная плита с особыми характеристиками, — отметил Александр Григорьев.
Кроме того, в бункере на случай ядерной зимы обеспечивается особая система очистки поступающего воздуха, есть дополнительные запасы питьевой воды, генератор и система автономного отопления.
По статистике, в Америке за год строят несколько десятков тысяч убежищ, рассказал Александр. Бункеры используют не только от бомбардировок и на случай ядерной войны, но и для укрытия от мародеров, грабителей и стихийных бедствий.
— У нас менталитет и уровень дохода отличаются [от США]. Мы заметили, что обращений после 24 февраля стало больше. Если раньше это была некая необычная идея, как зона отдыха или винный погребок, то сейчас люди начинают заботиться о безопасности, — сообщил Александр.
Если убежище не оснащено системой отопления, в мирное время его можно использовать как погреб, хранить разного рода соленья и вино. Если же отопление есть, то можно построить дополнительный неотапливаемый отсек для хранения.
Стандартный дизайн в бункере — крашеный металл, как на военных объектах, но по желанию заказчика отделка может быть любой.
— Мы делали отделку брусом. Можно золото со стразами сделать, но так пока не заказывали, — говорит Александр.
Сейчас в основном заказывают небольшие объекты с несколькими комнатами, включая техническое помещение, где может располагаться генератор. Бункер строят по модульной схеме, и его площадь может быть любой.
Также компания может построить комнату безопасности: такую устанавливают внутри здания в офисе, квартире или доме. Она предназначена для того, чтобы переждать несколько часов до прибытия помощи.
— Заказчики — это преимущественно мужчины от 30 до 50 лет с достатком выше среднего, — рассказал Александр Григорьев. — Пока в России бункеры рассматриваются как предмет роскоши. Если говорить про комнаты безопасности, которые устанавливают внутри здания и защищают от грабителей, то это более актуально.
На сайте «Тимберэко» указано, что юридическое лицо компании — ООО «Фарттонна». По информации базы данных «Контур.Фокус», компания образована в 2011 году, учредитель и генеральный директор — Михаил Емельянов. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. На конец 2021 года выручка компании составила 29 миллионов рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей.
Недавно НГС писал о том, что мэрия Новосибирска планирует отремонтировать два бомбоубежища в Заельцовском районе. Конкурс на поиск поставщика появился на госзакупках, общая стоимость ремонта двух защитных сооружений — более 500 тысяч рублей.