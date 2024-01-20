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«Полтора года смотрю в потолок». Как живет пожарный, выживший после удара ножом

Врачи со всей России говорили Павлу Чудиновскому, что он останется парализован

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Видео: Максим Бутусов / E1.RU

В марте 2022 года жизнь семьи пожарного из Екатеринбурга Павла Чудиновского резко изменилась. Друг ударил его ножом и сделал инвалидом. Из-за повреждения спинного мозга у мужчины оказались парализованы руки и ноги. Врачи со всей России говорили, что полностью восстановиться он не сможет.

Но бывший пожарный не сдался благодаря поддержке своей супруги Натальи и годовалого сына Яна. О том, как он начал тренироваться пять раз в неделю, смотрите на видео выше.

Когда-то любое движение причиняло Павлу боль, сейчас ему удается сделать несколько шагов по комнате.

— Сила духа заложена внутри, никогда нельзя опускать руки. Всем инвалидам это советую, потому что многие ставят крест на себе, в какие-то депрессии впадают. У меня с первого дня не было никакой депрессии. Я просто знал, что смогу, — рассказал Павел.

Врачи до сих пор не верят в полное восстановление Павла, однако уже этой зимой он планирует встать на лыжи и доказать всему миру обратное — что он способен не только заниматься спортом, но и снова служить, спасать людей:

— Я десять лет отслужил в МЧС. Уже полтора года лежу, смотрю в потолок. Конечно, скучаю. Работа интересная, постоянно тушили пожары, людей выносили, спасали, помогали. Службу для меня закрыли навсегда, но я верю в полное восстановление. Хотелось бы через два-три года пройти заново врачебно-военную комиссию и доказать им, что я могу служить. Если они возьмут на службу, я специально уволюсь. Просто для себя морально доказать, что я могу.

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