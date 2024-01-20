Обвиняемую в подрыве военкора Трепову хотят отправить в колонию на 28 лет: новости СВО за 19 января

Дрон сбросил взрывчатку на нефтебазу в Брянской области

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Клинцах Брянской области. Как сообщает глава региона Александр Богомаз, дрон подавили средствами РЭБ, но он успел сбросить боеприпас, в результате чего на объекте начался пожар.



— При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, — написал Богомаз у себя в телеграм-канале. — Имеется возгорание резервуаров в обваловании.

