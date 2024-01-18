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Галина Сергеевна вышла замуж, Пуговка и Даша ушли с ТВ: как изменились актеры из «Папиных дочек»

Взросление актеров из любимого многими сериала не обошлось без скандалов

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Видео: Городские порталы

В 2023 году на экраны вышел телесериал «Папины дочки. Новые», рассказывающий о судьбе повзрослевших героев оригинального шоу, выходившего на СТС с 2007 по 2013 год. На этот раз отцом-одиночкой становится Веник, которого телезрители узнали как парня саркастичной и мрачной девочки-бунтарки Даши.

Изменения произошли не только в жизни героев, но и актеров, которые их играли. Почти все из них обзавелись семьями, многие продолжили актерскую карьеру, некоторые наоборот пропали с экранов, ну а кто-то оказался в эпицентре скандальной истории.

В коротком видео чуть выше рассказываем о судьбах людей, сыгравших Пуговку, Галину Сергеевну, Дашу и других знакомых персонажей.

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Папины дочкиСериалыТелевидение
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