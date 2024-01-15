Ходит в тренажерный зал, вяжет и хочет стать моделью: история 22-летней россиянки с киберпротезом руки за 2 миллиона

Тем не менее девушка никогда не страдала от недостатка внимания. От ухажеров отбоя не было, признаётся Арина, ведь главное — это харизма. Пережить трудный подростковый период девушке помогала еще и музыка. Арина — поклонница корейской группы BTS.



— Я копила на концерт, но потом бахнул карантин. Я начала еще усерднее копить, потому что сейчас карантин закончится и я сто процентов попаду к ним на концерт, а потом у них концертов как-то не было, и всё. Они все в армию ушли, — говорит Арина.



«Как 18 стукнуло, я сразу съехала»

Сейчас Арина живет с молодым человеком и работает в магазине товаров из Азии почти третий год. После школы она решила поступить в университет. Сначала пробовала поступить на журналиста. В итоге почти стала учителем русского языка и литературы.



— Мне как 18 стукнуло, я сразу съехала. Я училась на педагога русского и литературы. Туда поступила после школы, отучилась три курса заочно и всё. Я не вижу себя педагогом, потому что я не очень сильно люблю детей. Когда проходила практику, их видела, уже страшно. К тому же приходилось совмещать учебу и работу. У меня еще работа такая, что зарплата зависит от количества смен. А если ты выходишь на сессию, соответственно, ты не работаешь, потому что сессия — это с утра до вечера каждый день, — говорит Арина.