Губернатор Севастополя заявил о самой массовой атаке за последнее время: новости СВО за 4 января

На зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в Южной Корее, не будет ни одного спортсмена в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета. Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.

Ранее МОК рекомендовал допускать спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов.