Потеряла мать, отца и парня, но стала сильнейшей женщиной мира: история Ребекки Робертс

Ребекка Робертс из тех, кто подтверждает поговорку «без боли нет роста». В 12 лет она потеряла мать, ее отец страдал деменцией, вдобавок физические данные девушки не способствовали ее успеху у сверстников. К 20 года при росте в 193 сантиметра она весила под 200 килограммов и не очень хотела жить дальше.
Всё изменилась, когда она нашла поддержу у мужчины, с которым познакомилась через онлайн-знакомства. Пол пригласил ее на свидание... в спортзал. Он стал не только ее парнем, но и тренером. Вдохновленная им, Ребекка сбросила 57 килограммов и стала состязаться в силе с другими девушками, способными остановить на скаку коня.
Увы, ее спутник скончался в 2022 году из-за проблем с сердцем. Свою недавнюю победу в мировом состязании она посвятила ему, второй раз став самой сильной женщиной на планете. О непростом пути этой необычной и во всех смыслах очень сильной женщины смотрите в коротком видео.