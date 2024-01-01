Потеряла мать, отца и парня, но стала сильнейшей женщиной мира: история Ребекки Робертс

Ребекка Робертс из тех, кто подтверждает поговорку «без боли нет роста». В 12 лет она потеряла мать, ее отец страдал деменцией, вдобавок физические данные девушки не способствовали ее успеху у сверстников. К 20 года при росте в 193 сантиметра она весила под 200 килограммов и не очень хотела жить дальше.

