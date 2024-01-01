«Лицо Ромы было сожжено наполовину»: год назад самарских мобилизованных обстреляли в Макеевке — истории погибших и чудом выживших

У тех, кто был на улице в этот момент, началась паника, вспоминает Игорь:



— Мы, считай, вышли в чём мать родила: кто в подштанниках, кто в нательном белье, кто просто куртку сверху накинул. Думаем: «Ё-моё, что делать-то?». А если ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Прим. ред.) следом придет?



По словам Игоря, он успел вбежать в горящее здание ПТУ, чтобы забрать свои вещи. И это был рискованный шаг:



— Снаряд попал прямо в центр, где у нас боекомплект лежал. И от пожара патроны начали стрелять. Кто-то из начальников уже начал выводить людей, эвакуировать их. Кричал, чтобы люди убегали, не боялись. Если попадет в руку, то не страшно. Главное — голову прикрыть. Естественно, ругался, мол, какого черта без «броников» вышли. Нам же говорили, чтобы в бронежилетах уже жили, привыкали к ним.

