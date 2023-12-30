«И что, за 300 рублей курица — это дорого?»: с каким настроением россияне готовятся к Новому году

«Деликатесы всякие ни к чему»

Александра Федоровича с санками, загруженными картонными коробками, встречаем на улице. Улыбчивый пенсионер с усталыми глазами делится, что живет скромно и широкого пиршества не планирует.



— Я уже старый, мне всё это… Ну вот есть еда — картошка, свекла из сада — и нормально. Мне эти деликатесы всякие ни к чему. Мясо возьмешь, а остальное всё свое, — рассуждает мужчина.

