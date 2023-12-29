«Мам, а что, папу реально могут посадить?»: как семьи гаишников, которые задержали пьяного помощника военного прокурора, ждали приговор

— Хоть и говорят, что суды у нас беспристрастные, но я на 100% уверен, что они изначально всё знали и у суда уже был подготовлен этот приговор. Конечно, надеемся на лучшее, — говорит Дмитрий. Он также добавил, что будет добиваться оправдания. — Дальше пойдем, потому что я считаю, что мы правы.

— Честно говоря, даже не знаю, к чему готовиться. Ну худший вариант, конечно, нельзя исключать. И на самом деле просто хочется, чтобы всё уже закончилось, — признаётся Александр.

Жены бывших инспекторов не строили надежд на оправдательный приговор и рассчитывали хотя бы на условный срок.

— В судебной практике были аналогичные случаи, когда задерживали высокопоставленных людей в разных статусах, как правило, закон на их стороне. Если и были оправдательные приговоры, то это единицы прямо, не знаю, милость Божья, — говорит Тамара Гришина. — Очень страшно, мы в каком-то подвешенном состоянии сейчас. Надеемся, что хотя бы условный, потому что нам нужен папа, кормилец. Я не представляю, как я буду жить без него, мы надолго никогда не расставались. Если он, [суд], применит статью по условному осуждению, мы будем, наверно, счастливы. Хотя на самом деле я полностью уверена в их правоте.