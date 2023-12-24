«Сын страдает без снега»: как сибиряки встречают Новый год за рубежом — что они ставят на стол и чем заменили куранты

Часть новосибирцев сменила привычные заснеженные пейзажи на пальмы, проливные дожди и горы — мы говорим о релокантах, которые по разным причинам покинули Россию. Несмотря на смену обстановки, заботы у них остались во многом прежними: с кем отмечать главный праздник года и что ставить на стол. Корреспондент НГС поговорил с эмигрантами о русских традициях и тоске по сибирским холодам. Как они будут праздновать Новый год за тысячи километров от России — в этом обзоре.
Татьяна, переехала в Казахстан и будет соблюдать новогодний стандарт
Для Татьяны отмечать Новый год за границей — уже дело привычки: она около 10 лет жила в Таиланде и 1 января встречала среди песков и пальм.
— Часто ко мне на Новый год приезжали знакомые из России, поэтому праздновали либо было в каком-нибудь ресторане, либо дома. С точки зрения продуктов в Таиланде есть свои сложности. Например, там нет селёдки для «шубы», но можно засолить какую-нибудь макрель или скумбрию — будет примерно то же самое. Так выкручивались, — рассказывает она.
В 2022 году она с мужем и сыном переехала в Казахстан, для проживания семья выбрала Алматы. Здесь они снимают частный дом, в котором принимают гостей из Новосибирска.
— На прошлый Новый год мы ничего особенного не делали, просто поехали на Площадь Республики, там было обращение от Токаева. Разница по сравнению с Россией, конечно, чувствовалась, потому что там было огромное количество народу, чего в России давно уже нет в одном месте. Была замечательная доброжелательная полиция. Там мы встретили Новый год и потом поехали домой. А дальше как обычно. У нас тут останавливались ребята из Новосибирска, они отмечали с нами тоже, — добавляет она.
По ее словам, в семье есть некоторый новогодний стандарт: тазик оливье, мандарины, иногда по желанию селедка под шубой.
— Пока не думали ещё, как в этом году получится. Обещали несколько человек ещё из Новосибирска подъехать. Наверное, если холодно не будет, тоже, скорее всего, в город поедем, куда-нибудь в центр, погуляем. А потом общий стол у нас, — говорит Татьяна. — Что касается новогодних обращений, то я телевизор уже давно не смотрю. А обращение Путина я вообще никогда не смотрела. Токаева специально смотреть не будем, но если на площади будут транслировать, то посмотрим.
Наталья, теперь живет в Болгарии и скучает по сибирской зиме
В августе 2022 года Наталья с мужем и детьми уехала из Новосибирска в Болгарию. Для жизни они выбрали город на берегу Черного моря — Варну. Первое, к чему пришлось привыкать, как говорит Наталья, — это климат. С мыслью о заснеженной теплой зиме пришлось попрощаться.
— Впечатления неоднозначные, очень странные. У нас сейчас, например, проливной дождь. Вчера было плюс шестнадцать, до этого было около нуля. Были шторма, ураганы, ветра страшные, — описывает погоду экс-сибирячка. — Эта зима европейская не каждому подходит. Дети в таком расстройстве, сын младший вообще не понимает, что зима наступила. Я говорю: «Сын, на улице холодно, зима», а он отвечает: «Мама, какая зима, там лето, нету снега». Вот младший сын вообще страдает без снега: чтобы ребенка как-то порадовать, его нужно увозить в горы, в совершенно другую часть Болгарии, где есть снег. Нам, сибирякам, оказаться в европейской зиме нелегко, не каждому это под силу. Если ты, допустим, 40+, как я, то ты чувствуешь все эти качели температурные, атмосферные давления. Плюс ты просто не понимаешь, как тебе одеваться.
Наталья объясняет, что здесь в 0 градусов с легким ветром она мерзнет чаще, чем в Новосибирске при –15 градусах на солнце. Семье также пришлось привыкать к резким сменам погоды: в начале недели ты можешь ходить в зимней утепленной одежде, которую носил в Сибири в –30, а к выходным потеплеть может до +15 и тогда приходится доставать легкие куртки.
В этом году в Варне всего раз выпадал снег: это случилось после сильного шторма и пролежал он не больше часа. Сейчас в Болгарии сыро и холодно.
— Варну начали украшать в начале ноября, то есть у нас уже всё украшено больше месяца. Но это, знаете, так всё скромненько, на самом деле, с Новосибирском совершенно не сравнится. Хотя каждый фонарный столб украшают гирляндами, ёлочками, каждое дерево в центре обматывают гирляндами, рассказывает Наталья. — В прошлом году мы дома отмечали, потому что у нас на тот момент ещё не было столько знакомых, с которыми мы могли бы общаться. Как обычно, приготовили все закуски, которые мы готовили в России. А потом в ночь, где-то, наверное, часов в 10 мы уехали в центр города. Там, кстати, необыкновенной красоты фейерверк, мы вообще обалдели — в Новосибирске мы такого не видели.
В этом году семья еще не решила точно, как будет отмечать Новый год, но не исключает, что уедет в Сербию на праздники. Если все-таки останутся дома и будут накрывать стол, то обязательно поставят что-то традиционное: холодец или буженину, как на прошлый Новый год.
— Обращение болгарского президента мы ни разу не слушали. Местная власть в Болгарии меняется очень быстро, со скоростью света. А российского президента обязательно слушаем — это такая традиция у нас. В прошлом году мы перед тем, как нам приступить к каким-то нашим делам, поехать отмечать Новый год в центр города, смотреть салюты, прослушали обращение президента. Довольные подняли тосты, пожелали своей семье всего хорошего и уехали отдыхать дальше, — вспоминает она.
Елена из Грузии, которая не тоскует по России
Елена из Новосибирска уехала в Грузию еще в 2021 году и успела пожить в Батуми и Тбилиси.
— Снег в этих городах — супер большая редкость. Здесь не бывает снега, кроме горных районов, там уже люди катаются на курортах. В Тбилиси, например, он всего раз за прошлую зиму выпал. Мне снега не хватает, но это единственное, чего не хватает. Если честно, то я не скучаю по России. Нет у меня таких чувств, что меня тянет к родным берёзкам, хотя моя семья осталась в России — родители, братья. То есть я скучаю по людям, но я сама с собой договорилась, чтобы не скучать. И вот у меня нет такого, что я просыпаюсь, хочу в Новосибирск или хочу в Россию, хочу на снег упасть и обнимать его.
Хотя недавно, по ее словам, кто-то из компании сибиряков, обосновавшихся в Грузии, заскучал по снегу, так что они все выбрались в горный район.
Елена рассказывает, что в Грузии очень красиво украшают города. Особенно выделяется Тбилиси, где уже зажгли главную елку. Пару лет назад с елью в Грузии произошел громкий скандал: дерево специально выбрали в Италии, но оно не оправдало ожиданий горожан. Так что теперь здесь особенно внимательно относятся к украшению города.
— В Грузии запрещено продавать срубленные ёлки, но можно продавать такие, которые идут с комом земли, с корневой системой в горшке. Они не очень высокие, и потом их высаживают, например, кто-то там во дворе у себя, кто-то сдает в специальные отделы, и там их уже город высаживает на аллеях где-то. Но здесь нашли выход из ситуации: берут палку, и на нее прикрепляют ветки еловые. Такая елка получается, очень похожая на традиционную русскую елку. Плюс здесь есть традиционная ёлка грузинская, она называется чичилаки — это ветка орехового дерева, и она так состругана, что получается кудрявое дерево, — объясняет Елена.
В первый Новый год Елена гуляла по городу вместе со знакомыми, второй — встретила на большой смотровой площадке на горе Мтацминда в Тбилиси.
— В Грузии очень сильно любят салюты по любому празднику. А в Новый Год, я не знаю, наверное, минут 30 были салюты вообще в разных городах. Тбилиси прям взрывался от залпов, и так получилось, что в главную елку у парламента попал салют, и она загорелась, но все обошлось, — вспоминает она. — В этот Новый год мы почему-то решили никуда не ехать. Каждый год устраиваем «Тайного Санту», но это такая а-ля российская традиция, потому что у грузин я не видела, чтобы это было как-то массово. И решили караоке петь. Грузины очень шумные, очень толерантно относятся к шуму именно в квартирах, поэтому будет шумно, в принципе, в каждой квартире.
На стол поставят оливье и много-много мандаринов. Они здесь буквально повсюду, поскольку Батуми — родина грузинских мандаринов.
— Конечно, хоть я и стараюсь не скучать, мне не хватает такого, чтобы 1 января проснуться и поехать к родителям, где мама что-нибудь уже приготовила. И у нас была традиция новогодняя, что мы первого января всегда собирались, — мои братья и я приезжали к родителям. Еще, может быть, не хватает катков. Тут на коньках невозможно покататься. Вот из такого, по чему скучаю, это, наверное, каток у оперного, ну и всё, наверное, — добавляет она.
Осенью 2023 года мы спросили у уехавших из России во время мобилизации, как им удалось построить жизнь вдали от Родины.