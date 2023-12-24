«Сын страдает без снега»: как сибиряки встречают Новый год за рубежом — что они ставят на стол и чем заменили куранты

Татьяна, переехала в Казахстан и будет соблюдать новогодний стандарт

Для Татьяны отмечать Новый год за границей — уже дело привычки: она около 10 лет жила в Таиланде и 1 января встречала среди песков и пальм.



— Часто ко мне на Новый год приезжали знакомые из России, поэтому праздновали либо было в каком-нибудь ресторане, либо дома. С точки зрения продуктов в Таиланде есть свои сложности. Например, там нет селёдки для «шубы», но можно засолить какую-нибудь макрель или скумбрию — будет примерно то же самое. Так выкручивались, — рассказывает она.



В 2022 году она с мужем и сыном переехала в Казахстан, для проживания семья выбрала Алматы. Здесь они снимают частный дом, в котором принимают гостей из Новосибирска.