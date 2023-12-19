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Юбилейный гость выставки «Россия» получил в подарок поездку на космодром Восточный

И открытку от Путина

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Трехмиллионным посетителем выставки стал Алексей Козырев из Барнаула

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Международную выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ, посетили уже три миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»». Трехмиллионного гостя камеры зафиксировали 19 декабря - им стал Алексей Козырев, который приехал вместе с женой в Москву из Барнаула.

Юбилейный посетитель получил подарок: новогоднюю открытку с поздравлением и подписью Владимира Путина, а также сертификат на поездку на космодром Восточный. Алексей Козырев назвал подарок и поздравления сюрпризом и поблагодарил президента, пообещав поставить открытку дома на видное место.

Подарки для юбилейных гостей - уже сложившаяся традиция выставки. Полумиллионному гостю достался сертификат на поездку в Санкт-Петербург, миллионному - билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре и поездку в Москву, а двухмиллионному - путевка на Саяно-Шушенскую ГЭС.

Выставку можно посетить бесплатно, она продлится до 12 апреля. Помимо экспозиции, которая демонстрирует достижения страны в различных отраслях экономики, на ВДНХ в рамках выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия.

Выставка Россия на ВДНХКосмодром ВосточныйВладимир Путин
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