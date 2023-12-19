Юбилейный гость выставки «Россия» получил в подарок поездку на космодром Восточный

Юбилейный посетитель получил подарок: новогоднюю открытку с поздравлением и подписью Владимира Путина, а также сертификат на поездку на космодром Восточный. Алексей Козырев назвал подарок и поздравления сюрпризом и поблагодарил президента, пообещав поставить открытку дома на видное место.