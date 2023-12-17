Путин пригрозил Финляндии проблемами с РФ: «Придется концентрировать воинские подразделения»

— Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера в середине XX века, все давно решены, — подчеркнул Путин, — У нас самые добрые, самые сердечные были отношения. Экономически всё развивалось.

