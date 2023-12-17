Путин пригрозил Финляндии проблемами с РФ: «Придется концентрировать воинские подразделения»

Владимир Путин дал интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, в котором рассказал о перспективах отношений РФ со странами НАТО. По мнению президента, расширение альянса приведет к конфликтам с Россией. В частности, Путин прокомментировал отношения с Финляндией.
— Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера в середине XX века, все давно решены, — подчеркнул Путин, — У нас самые добрые, самые сердечные были отношения. Экономически всё развивалось.
Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вступление страны в альянс, заявил, что это вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане.
Президент отметил, что раньше никаких проблем между Россией и Финляндией не было, но сейчас они начнутся.
— Проблем не было, теперь будут, потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения, — заявил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что странам НАТО придется находить точки соприкосновения и считаться с Россией. Журналист также спросил Владимира Путина о том, будет ли Россия нападать на страны НАТО, как об этом предупреждает Байден.
— Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении, — ответил Путин, — у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений.