Кремль готов к переговорам с США, но есть условия: новости СВО за 15 декабря

После этих заявлений телеканал NBC взял интервью у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. В беседе с журналистами он среди прочего рассказал о том, что Россия «открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях».

Урегулирование конфликта на основаниях, которые предлагает сейчас США, Россия исключала и раньше.

Кроме того, Песков ответил на слова Трампа, который обещал, что сможет завершить украинский конфликт за сутки. Пресс-секретарь президента России отметил, что это «слишком сложная проблема, чтобы ее можно было завершить за один день».