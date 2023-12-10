Город с застывшей историей: на что посмотреть в Кемерово — там есть ранчо со страусами и барная улица

Ничего, что напоминало бы об этой истории трехстотлетней давности в Кемерово, впрочем, нет. Формально самым старым зданием города считается дом братьев Губкиных, который стоит сейчас во дворе за сталинскими нарядными пятиэтажками на улице Кирова. Но фактически и его сюда перевезли из деревни Салтымаково в 1926 году. Зайдя в этот двор, кстати, вы обнаружите не только это деревянное строение (по сравнению с томскими резными особняками особо ничем не примечательное, если честно), но и забавные рисунки в том месте, где раньше были окна. Примерно такой же пример, только в куда более крупном масштабе, можно обнаружить уже с фасада дома на перекрёстке улиц Дзержинского и Красноармейской, где в большой мурал вписаны реальные окна квартир. В сумерках, когда в квартирах уже включают свет, это производит очень интересный эффект.

