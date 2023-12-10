Город с застывшей историей: на что посмотреть в Кемерово — там есть ранчо со страусами и барная улица

Задумав поездку выходного дня, немногие в Новосибирске вспомнят о соседнем Кемерово. Там действительно нет ни памятников деревянного зодчества (как в Томске), ни хорошо сохранившегося старого города, ни горнолыжных горных курортов дальше по курсу (как в Барнауле). Но, во-первых, в кузбасской столице тоже есть немало интересного, если поискать. А главное, посмотреть на то, как живут соседи, всегда полезно, даже если список в разделе «памятники архитектуры» совсем невелик, считает обозреватель НГС Стас Соколов, который сам провёл в Кемерово детство. Читайте, чем может удивить этот город.
Самым ярким впечатлением детства от Кемерово был горящий над промзоной огромный факел. Если ветер дул в сторону города, он приносил с собой удушливый запах промышленных выбросов. Особенно это ощущалось зимой, когда всё это безобразие прибивало к земле. Неподалёку от дома, где я жил, на трансформаторной будке есть даже небольшое граффити на эту тему. Хотя с чистотой воздуха в городе стало в последние десятилетия значительно лучше.
Историю города местная мифология ведёт аж с 1721 года, когда рудознатец и казачий сын Михайло Волков нашел здесь уголь (топливо нужно было для организации металлургического производства). Памятник Волкову сейчас стоит на высоком постаменте в сквере на площади его имени, напротив грузного здания областной библиотеки.
Ничего, что напоминало бы об этой истории трехстотлетней давности в Кемерово, впрочем, нет. Формально самым старым зданием города считается дом братьев Губкиных, который стоит сейчас во дворе за сталинскими нарядными пятиэтажками на улице Кирова. Но фактически и его сюда перевезли из деревни Салтымаково в 1926 году. Зайдя в этот двор, кстати, вы обнаружите не только это деревянное строение (по сравнению с томскими резными особняками особо ничем не примечательное, если честно), но и забавные рисунки в том месте, где раньше были окна. Примерно такой же пример, только в куда более крупном масштабе, можно обнаружить уже с фасада дома на перекрёстке улиц Дзержинского и Красноармейской, где в большой мурал вписаны реальные окна квартир. В сумерках, когда в квартирах уже включают свет, это производит очень интересный эффект.
Желающим припасть к истокам собственной истории города придётся пересечь Томь и добраться до музея «Красная горка». Приятным бонусом здесь станет вид на город во всём его суровом величии — с уходящими вниз по течению заводами справа и центральной частью города слева. На смотровой площадке в 2002 году установили памятник шахтеру работы Эрнста Неизвестного. Не какому-то конкретному, а профессии в целом. У возвышающейся над рекой огромной темной фигуры красным огоньком горит электрическое сердце.
Музей расположен в доме управляющего кемеровским рудником, который построили в 1916 году. На территории есть старая шахтерская техника, а в подвале — маленькая экспозиция, показывающая, как менялся шахтерский труд за последние 200 лет. Здесь можно пройти ещё на одну смотровую площадку, которая буквально нависает над крутым берегом.
До музея лучше идти через «голландскую деревню». Это полутороэтажные (с небольшой мансардой) домики на несколько хозяев, стоящие на высоком берегу. Построили их в 20-х годах для членов Автономной Индустриальной Колонии (АИК) — группы американских коммунистов (или просто людей левых взглядов), которые приехали в СССР помогать строить коммунизм. Надолго они тут, впрочем, не задержались Тех, кто не успел вовремя вернуться домой, по большей части отправили в лагеря, как шпионов и вообще подозрительных типов. Моей школьной учительницей английского языка с чудным для СССР именем Элли (отчество к своему стыду я вспомнить так и не смог) была дочь таких вот «аиковцев». Отец её, кстати, так из лагерей и не вернулся.
Кемерово своим устройством в каком-то смысле похож на Новосибирск. Город так же расположен на двух берегах, а некоторые районы его так удалены от центра, что даже местные жители могут не бывать в них почти никогда. Например, о существовании огромного Рудничного района (где как раз расположена Красная горка) человек стоящий на этой самой набережной может даже не подозревать. Потому что на другой стороне реки ему будет открываться большой сосновый бор на высоком берегу. А где-то там, за бором, находится микрорайон с названием «Радуга».
Однако для короткого путешествия более чем достаточно будет прогулки по центру. Тем более, что в центре Кемерово выглядит довольно неплохо. Этот район по большей части выстроен примерно в одно время, в одном стиле и по единому плану. Сталинский неоклассицизм, который в Новосибирске присутствует лишь урывками, здесь доминирует, лишь местами уступая более поздней функциональной застройке.
При прежнем губернаторе (недавно скончавшемся Амангельды Тулееве) эти строгие сталинки исправно ремонтировали хотя бы с лицевой стороны, чтобы проезжающий по Советскому проспекту начальник видел, в каком отличном состоянии находится столица вверенного ему региона. Сейчас нравы стали попроще, дома если и стоят облупившимися, то облуплены более или менее равномерно с обеих сторон. А в самом что ни на есть центре, сразу за зданием областного правительства, строят «клубный дом», как в какой-нибудь Москве.
Главная прогулочная улица города — Весенняя (это её изначальное название, кстати, а не результат постсоветских переименований). Широкий бульвар с не особенно оживленным движением по двум сторонам центральной аллеи давно привлекает рестораторов. Сейчас тут работает несколько неплохих заведений с разными национальными кухнями. В выходные, впрочем, места тут лучше бронировать заранее. Есть вероятность пройти их все, встретив везде от ворот поворот.
Из того, что можно смело рекомендовать: местный долгожитель Mama Roma (довольно большое, но уютное заведение питерской сети итальянской кухни), Gritaly (микс греческой и итальянской кухонь того же владельца, что открыл в Новосибирске грузинское кафе «Твиши») и кофейня Port coffee, занявшая помещение бывшего магазина «Союзпечати» (в детстве я там покупал марки для коллекции). Сдвигаясь чуть влево, Весенняя продолжается плоть до Набережной, так что стоит пройти её целиком.
С набережной Кемерово повезло чуть больше, чем Новосибирску, потому что расположена она не где-то в стороне, а в самом центре города. Вдоль высокого берега идёт длинная аллея, где можно гулять самому, бегать, выгуливать собак или просто задумчиво смотреть на реку, опираясь на чугунный парапет. И парапет, и фонарные столбы выглядят уже изрядно потрёпанными жизнью. Но в этом даже есть какая-то смутная прелесть. Чувствуешь, что ты находишься в городе с какой-то непрерывной историей, пусть и застывшем в этой истории, как муха в янтаре.
Поклонникам пешеходной улицы Ленина обязательно стоит посетить параллельную Весенней улицу Кирова, где местные власти не стали заморачиваться с перекрытиями и столбами, а просто натянули светящийся потолок на деревьях аллеи. Получилось не так эффектно, но дешевле и практичней. Улица эта ведёт прямиком в главный городской парк (официальное название его — «Парк Чудес»), так что ходить по ней есть куда.
На Кирова заведений поменьше, но и тут гостя из Новосибирска ждут приятные сюрпризы. Любителям нешумных атмосферных баров стоит обратить внимание на неприметный барчик 42nd street с джазом, своей тусовкой и местами почти домашним уютом. На другой стороне Советского проспекта расположилось модная кофейня с хорошими десертами с игривым названием «Завтра Кать». А в здании бывшего эпицентра советской разгульной жизни — ресторана «Солнечный» — теперь работает новосибирский проект «Друзья» (бывшие Doski). А в возведенном уже при развитом капитализме торговом центре на углу Советского проспекта и Кирова готовится к открытию корейское кафе Chicko. Новосибирске в такое заведение местные подростки стояли в длинной очереди.
Центру Кемерово удалось избежать точечной застройки, здесь практически незаметно новых зданий. Застройщикам удалось отхватить только небольшой кусок в низине рядом со зданием Филармонии, но из-за разницы рельефа дома из центра совсем не видны. Какие-то частные изменения можно встретить разве что в виде небольших пристроек или вставок.
Но город изначально строился таким образом, что новые кварталы росли на другом берегу реки Искитимки, вдоль проспекта Ленина. Так что львиная доля новых жилых комплексов Кемерово появилась именно там. Хотя бы заехать сюда стоит просто для получения более полного представления о городе, чтобы не думать, что весь он состоит из этих пятиэтажных «сталинок».
Здесь можно увидеть совсем другой город. С огромными жилыми и торговыми комплексами, новой ледовой ареной и странным сооружением под названием «Московская площадь». Это огромный пятак, практически полностью покрытый плиткой, с минимумом зелени, окруженный железным забором, стилизованным под кремлевскую стену. Судя по обилию туалетов и турникетам на входе, площадка используется для каких-то массовых мероприятий. Рядом — новая набережная с велодорожками, дизайнерскими лавочками и видом на дымящие вдали трубы.
Из сравнительно необычных развлечений в ближайших окрестностях города стоит внимания Страусиное ранчо — небольшой контактный зоопарк, хедлайнером которого работают, понятное дело, длинношеие птицы. Ранчо расположено в районе деревни Журавлёво, где ещё в советское время появились в изобилии дачи в том самом дореволюционном смысле — то есть загородные дома для отдыха (без дачных участков). Сейчас место скромных домиков на одного-двух хозяев заняли солидные частные усадьбы, за высокими заборами которых местами высятся просто-таки замки.
Разговорившись с кемеровчанином, можно внезапно увидеть в нём новосибирца. Точно так же, как житель «Столицы Сибири» бывает склонен вздыхать по поводу превосходства Питера (не говоря уже о Москве), жители Кемерово нет-нет да и заметят, что, дескать, «ну у вас то большой развитый город, да». При этом стоящие внимания заведения в центре в пятницу и субботу точно так же полны. Разве что на улицах становится пусто пораньше. Ночная жизнь Кемерово вообще более локализована какими-то барами или клубами.
Кемерово, безусловно, стоит того, чтобы побывать там. Хотя бы для того, чтобы увидеть, что и выстроенный целиком в советское время город может выглядеть цельно и быть довольно уютным (хотя бы в переделах центра). Достаточно просто удержаться от соблазна воткнуть на любом свободном месте какую-нибудь жилую или офисную высотку.
Посмотреть на то, как живут люди в городе по-соседству вообще всегда полезно. Особенно, если город этот не обладает какими-то очевидными, не зависящими от нынешних его жителей преимуществами (доставшейся от предков более интересной архитектурой или большими финансовыми ресурсами). Такой взгляд заставляет больше ценить то, что мы уже не замечаем у себя дом, и задуматься по поводу того, что можно сделать исходя из имеющихся возможностей.
Тем, кому больше по душе дореволюционная купеческая архитектура, стоит посетить Бийск. Пока имеющиеся там в изобилии красивые дома окончательно не развалились.