«Шторм века» установил свои правила на новогодние каникулы в Крыму: «Ценам падать уже некуда!»

Например, по данным сервиса бронирования «Твил», самыми недорогими городами для отдыха у моря в декабре стали Евпатория с 1,5 тысячи рублей в сутки и Саки с 1,6 тысячи рублей.



Туроператор «Аллан» составил список самых популярных направлений для новогодних каникул, в которые традиционно вошел Крым. Среди всех черноморских курортов Крым остается самым экономным вариантом.



— На предстоящие новогодние праздники цены в отелях Крыма очень гуманные, я бы сказала, что таких низких расценок не помню, — говорит Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Например, в Алуште в прекрасном гостевом доме у моря номер на двоих в сутки с завтраком стоит 2700 тысяч рублей, а полный пансион — 3800. Для новогодних каникул на Южном берегу это очень дешево. И при этом ажиотажа среди туристов не наблюдается — на сегодняшний день мы фиксируем уровень бронирования в мини-отелях и гостевых домах на уровне 15 процентов. При таком небольшом спросе многие гостиницы просто решили не проводить встречу Нового года и устроить каникулы себе.

