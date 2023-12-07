В центре Луганска взорвали депутата: новости СВО за 6 декабря

В Подмосковье убили народного депутата Украины

В Подмосковной деревне Супонево нашли тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что его обнаружили на территории парка одного из коттеджных поселков. Неизвестный несколько раз выстрелил в народного депутата.

— По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении Следственного комитета.