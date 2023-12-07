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«Мы не клялись под флагом США»: выпускники школы под Волгоградом обвинили во лжи телеведущую Ольгу Скабееву

37 бывших учеников заявили, что телеведущая оскорбила честь и достоинство их школы

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Конфликт между бывшими выпускниками разгорелся после выпуска программы Никиты Михалкова

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Выпускники школы города-спутника Волгограда — Волжского обвинили знаменитую телеведущую, землячку и «лицо» телеканала «Россия» Ольгу Скабееву во лжи. Бывших одноклассников возмутил рассказ Ольги о том, что в первом классе им приходилось давать клятву под флагом США. 37 человек написали письмо в адрес ВГТР, а также Никите Михалкову, но так и не получили ответа. Подробности — в материале журналиста V1.RU Дианы Коржок.

«Я училась в советско-американской школе»

Программа «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» вышла несколько лет назад

Программа «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» вышла несколько лет назад

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Несколько лет назад в эфире телеканала «Россия 1» вышла телепередача «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». В программе Ольга Скабеева приняла участие вместе с мужем и сыном.


— Я из славного города Волжский, я искренне считаю, что это самый лучший город на земле, но Женя почему-то считает, что это Владивосток, — рассказывала Ольга Скабеева. — Но при этом познакомились мы с Женей в Нью-Йорке.

Супруг Ольги Скабеевой в свою очередь вспоминал свои впечатления о городе, где выросла жена.

— Когда едешь из Волгограда в Волжский, то проезжаешь по огромных размеров дамбе. Это плотина Волжской ГЭС, которая снабжает нас электричеством, — рассказал Евгений Попов. — Это, конечно, величественное сооружение. Прекрасный город, там отлично, зелено, чисто, но с дорогами проблемы. Передаем привет сейчас мэрии.

И тогда телеведущая рассказывала, как она училась в советско-американской школе.

— Мое детство — это невероятно дисциплинированное детство. Я всю жизнь просыпалась в 06:30, одевалась, шла на остановку, садилась на автобус и ехала в школу, — рассказывала Ольга Скабеева. — У меня школа была с восьми, до школы нужно было ехать 40 минут. У меня мама архитектор, а папа инженер-строитель. Мама всю жизнь старалась сделать так, чтобы я выросла максимально хорошим человеком. И я с первого класса училась в школе, где было каждый день по девять уроков. И, возможно, сейчас прозвучит крамольно, но я училась в советско-американской школе. В первой половине дня у меня были уроки на русском языке, а во второй половине занималась уже английским. В итоге учиться я заканчивала тогда, когда заканчивали работать родители. Потом мама меня забирала и отводила уже на рисование, потом на гимнастику.

После школы Ольга стала журналистом и работала в местной газете.

— Я была корреспондентом в газете «Волжская правда» в сфере шоу-бизнеса, — рассказывала Ольга. — Мне не нравилась эта ночная и культурно-развлекательная тематика, меня больше увлекала политика. Но мне приходилось заниматься этой темой. Я ездила в Волгоград и брала интервью у всех подряд. И потом эти мои тексты публиковались в газете, я этого жутко стеснялась. Хотя, наверное, надо было этим гордиться.

«Мне 36 лет, и я до сих пор помню эти слова»

Спустя несколько лет в словах Ольги Скабеевой не было любви к школе

Спустя несколько лет в словах Ольги Скабеевой не было любви к школе

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Однако спустя несколько лет, уже после начала СВО, в эфире программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ. Эффект Титаника» был продемонстрирован фрагмент программы с участием Ольги Скабеевой и Евгения Попова, выпущенной на YouTube-канале «БЕЛРУСинфор Дзержинск». И на этой записи телеведущая уже совсем не так тепло отзывалась о школе, в которой училась на все «пятерки».


— Мне родители пытались дать самое лучшее образование. И тут в нашем провинциальном городе Волжский появляется школа, американская. Меня туда немедленно отдают, — рассказывала телеведущая. — «Российско-американская школа». Она была с религиозным уклоном. И как начинался день в «Российско-американской школе»? 90-е. Провинциальный город Волжский. Нас шести- семилетних детей сажали в круг, и у нас в классе висел американский флаг. Российско-американская школа. И мой день в шесть и семь лет начинался следующим образом. Я до сих пор, мне 36, и я помню эти слова, мы произносили клятву американскому флагу.

«Мне звонили и спрашивали: «Это правда, что вы поете американский гимн?»

Школа в городе Волжский действительно существовала. Вот только проучилась в ней Ольга Скабеева, по словам директора школы Валерия Ломакина, всего два года.

— Ольга Скабеева — пропагандист с каким-то искусственно моделированным голосом и интонацией. Ни больше ни меньше. Я не считаю ее даже журналисткой, — рассуждает Валерий Ломакин. — Настоящий журналист отличается тем, что тщательно отбирает факты в насыщенном информационном потоке, анализирует их, оформляет в текст и транслирует в СМИ. Бесспорно, журналист имеет право на собственную интерпретацию наблюдаемых и исторических событий, но при этом нельзя искажать факты, лгать, выдавать за факт желаемое — это недостойно и позорно.

По словам Валерия Ломакина, он не следил за судьбой своей бывшей ученицы.

— Есть такая пословица: «Ради красного словца не пожалею и отца». Это про нее, — сетует директор школы. — Всё, что я могу сказать о вашей героине, — это то, что наблюдаемо сегодня. Ее «работу» оценили тысячи людей, дав ей очень неприятные прозвища. Я не наблюдал ее профессиональное становление, я даже не сразу понял, что ведущая «60 минут» — это та самая Оля, которая когда-то училась в нашей школе.

А вот про первые годы работы школы Валерий Ломакин вспоминает с гордостью и нескрываемой ностальгией.

— Это 1992 и 1993 годы, самые лучшие годы России! Нашей школе, первой частной в Волгоградской области и одной из первых в стране, всего два годика. Мы полны здоровых амбиций и пьянящих перспектив сделать классную школу, — вспоминает Валерий Ломакин. — Заключив договор с американской образовательной компанией School of Tomorrow, мы вместе с несколькими пилотными школами в Москве, Таллине, Алма-Ате стараемся организовать школу в провинциальном городе Волжском. Рады каждому ребенку, рады всем родителям.

Школа существует уже много лет

Школа существует уже много лет

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По словам Валерия Ломакина, уже через пару лет после открытия учебного заведения у школы начались какие-то проблемы.

— К сожалению, среди родителей нашлись такие предприимчивые люди, которые посчитали, что можно учить детей по этим программам дешевле и лучше, не платя налогов, не имея организационно-правовую форму, платя учителям больше, правда, в конвертах, но больше, — вспоминает педагог. — В 1994 году группа этих инициативных родителей расколола нашу школу, уведя почти половину детей в муниципальный лицей, пытаясь сохранить там программные особенности нашей школы. Я не следил за их деятельностью, но через пару–тройку лет узнал, что после очередного конфликта с администрацией лицея та же инициативная группа увела детей в муниципальную школу № 23. Таким образом, закончив 1 и 2-й классы в нашей школе, Ольга училась года два–три в лицее, а потом, класса с 5 или 6-го, — в школе № 23.

А вот к рассказам Ольги Скабеевой про школу Валерий Ломакин относится с нескрываемым скепсисом.

— Я не понимаю, почему она везде рассказывает о том, что закончила Российско-американскую школу. Такого названия нельзя было и помыслить: в названии образовательной организации слово «Россия» могло быть только у государственных учреждений, — рассказал директор. — Да, учителя, которых инициативной группе удалось сагитировать уйти из нашей школы, пытались в течение нескольких лет работать с американскими программами, но и в лицее, и в школе 23 они заглохли. Ольга лжет, говоря о себе как о выпускнице Российско-американской школы. Зачем? Наверное, считает, что это как-то работает на ее имидж.

А вот рассказы Ольги о том, что школьников заставляли произносить клятву американскому флагу, отразились, по словам Валерия Ломакина, на репутации школы.

— Были ли у нашей школы проблемы в связи с ее лживыми интервью? Да, к сожалению, это оскорбило сотни наших выпускников, которые требовали опровержения и у ВГТРК, и у Никиты Михалкова, — рассказал директор школы. — Да, были звонки с вопросом: «Это правда, что вы поете американский гимн и приносите присягу флагу США?» Мне пришлось отвечать на этот вопрос, оправдываться. Неприятно. Что случилось с той Олей, которая жила в городе Волжском и училась в его школах? Как она превратилась в Ольгу Скабееву — имя, ставшее практически нарицательным? Не знаю. В 1994 году я расстался с этой семьей.

«Она дала повод усомниться в качестве преподавания в школе»


Возмутившиеся словами Ольги Скабеевой 37 выпускников школы после выхода программы написали обращение на ВГТРК и к ведущему «Бесогон ТВ. Эффект Титаника» Никите Михалкову. Но за год волжане не получили ни единого ответа ни от знаменитого режиссера, ни от телекомпании.

37 выпускников возмутились словами бывшей одноклассницы

37 выпускников возмутились словами бывшей одноклассницы

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— Своим тоном и неоднозначной подачей данной информации, судя по комментариям под видео, Скабеева создала общественный резонанс и дала зрителям повод усомниться в качестве преподаваемых в школе предметов, что является для нас оскорбительным и неприемлемым, — написали в письме те, кто учился в школе. — Мы, выпускники и ученики школы, в том числе одноклассники Ольги, утверждаем, что за время обучения в школе никаких клятв американскому флагу или государству США никогда никто из учеников нашей школы не давал. Более того, это практически невозможно, так как это противоречит принципам обучения в российском общеобразовательном учреждении, обучающем по российским стандартам. Если бы такое имело место быть, то никто из граждан России не обучался бы в данном учебном заведении, и сам факт вызвал бы негативный общественный резонанс, в том числе среди родителей.


В письме волжане сообщили, что все упоминания о флаге и гимне США сводились лишь к знанию о подобных традициях в школах.

— Мысль о том, чтобы петь гимн чужой страны и произносить клятву флагу этой страны даже не обсуждалась ни в учительском, ни в ученическом коллективах школы, — говорится в письме. — После показа на многомиллионную аудиторию нашей любимой школы в столь неприглядном свете создатели программы не только вызвали общественный резонанс, но и оскорбили большое количество людей, среди которых ученики, выпускники, их родители, учителя и основатель школы, многоуважаемый директор Валерий Ломакин. Ученики школы стабильно занимали и занимают лидирующие места на самых разных олимпиадах, выпускники поступают в лучшие вузы страны и мира, более старшее поколение успешно работает в совершенно разных профессиональных областях на благо общества, страны и мира. Для нас Валерий Ломакин — это Учитель и Пример. Пример, вдохновляющий не бояться, рисковать, идти к своим мечтам, честно вести дела и заниматься созидательной деятельностью на благо общества и страны. Мы же не можем молча наблюдать, как на нашу любимую школу идет распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство школы и подрывающих ее репутацию.

Пресс-секретарю Никиты Михалкова снова было направлено обращение выпускников школы

Пресс-секретарю Никиты Михалкова снова было направлено обращение выпускников школы

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Журналистам V1.RU удалось связаться с одной из одноклассниц Ольги — Татьяной Киппари. Она подтвердила, что знала знаменитую телеведущую и даже училась с ней не только в частной школе, но и в других образовательных учреждениях. Обе они и стали журналистками. Татьяна работает главным редактором канала «Волгоград 1». Но за свой рассказ про общение с Ольгой Скабеевой она запросила 100 тысяч рублей.

— Бесплатно, конечно, не буду [давать интервью], у вас топовый материал получится, а мне с этого что? — написала в мессенджере Татьяна Киппари.

Также журналисты V1.RU попытались связаться с Никитой Михалковым. На звонок ответил человек, с очень похожим на него голосом, который сообщил, что все комментарии от режиссера получают от его пресс-секретаря. Представитель Никиты Михалкова в свою очередь попросила прислать копию обращения выпускников школы.

— В программе, которая выходила в эфир, не он делал эти заявления, поэтому нужно уточнить, получил ли он вообще обращение, — сообщила пресс-секретарь Никиты Михалкова.

Узнать точку зрения самой Ольги Скабеевой не удалось. Известный редакции ее номер телефона, в свою очередь, оказался выключен и недоступен для звонков.

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