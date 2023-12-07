«Мы не клялись под флагом США»: выпускники школы под Волгоградом обвинили во лжи телеведущую Ольгу Скабееву

Супруг Ольги Скабеевой в свою очередь вспоминал свои впечатления о городе, где выросла жена.



— Когда едешь из Волгограда в Волжский, то проезжаешь по огромных размеров дамбе. Это плотина Волжской ГЭС, которая снабжает нас электричеством, — рассказал Евгений Попов. — Это, конечно, величественное сооружение. Прекрасный город, там отлично, зелено, чисто, но с дорогами проблемы. Передаем привет сейчас мэрии.



И тогда телеведущая рассказывала, как она училась в советско-американской школе.

— Мое детство — это невероятно дисциплинированное детство. Я всю жизнь просыпалась в 06:30, одевалась, шла на остановку, садилась на автобус и ехала в школу, — рассказывала Ольга Скабеева. — У меня школа была с восьми, до школы нужно было ехать 40 минут. У меня мама архитектор, а папа инженер-строитель. Мама всю жизнь старалась сделать так, чтобы я выросла максимально хорошим человеком. И я с первого класса училась в школе, где было каждый день по девять уроков. И, возможно, сейчас прозвучит крамольно, но я училась в советско-американской школе. В первой половине дня у меня были уроки на русском языке, а во второй половине занималась уже английским. В итоге учиться я заканчивала тогда, когда заканчивали работать родители. Потом мама меня забирала и отводила уже на рисование, потом на гимнастику.

