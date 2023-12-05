Минобороны подготовило поправки в правила призыва: что изменится

«Расписание болезней» — это специальный утвержденный правительством документ, на который опирается медкомиссия, принимая решение о годности гражданина к военной службе. В зависимости от того, чем и как сильно человек болеет, ему присваивают категорию годности.



Категории годности к военной службе:

А — годен к военной службе;

Б — годен к службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен;

Г — временно не годен;

Д — не годен.

В «Расписании болезней» десятки диагнозов. В числе очевидно тяжелых заболеваний, таких как рак, проблемы с сердцем или нарушения функций почек, можно найти болезни, которые на первый взгляд могут показаться несерьезными. Например, в числе заболеваний, с которыми военнообязанному присваивают категорию В, — заикание, энурез или недостаток веса. Наличие в этом списке якобы легких болезней регулярно критикуется, и появляются инициативы его пересмотреть.

