Минобороны подготовило поправки в правила призыва: что изменится

Минобороны готовит изменения в документы, касающиеся медосмотра, который проходят военнообязанные. Информация об этом размещена на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Вносить изменения планируют в «Положение о военно-врачебной экспертизе». Мы собрали всё, что известно об этих изменениях на данный момент.
В сопроводительных документах к проекту постановления говорится, что он направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу или военные сборы, поступающих в военные училища и вузы, на службу по контракту или в мобилизационный людской резерв.
— Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, — говорится в паспорте проекта постановления.
Сам проект постановления при этом не опубликован. Он находится на этапе, когда разработчик нормативного правового акта уведомляет о создании проекта и начинается общественное обсуждение уведомления. Этот этап планируется завершить до 12 декабря — сейчас пользователи портала могут оставлять свои предложения на этот счет.
— Указано, что документ направлен на совершенствование законодательства в военно-врачебной экспертизе. Иначе как внести изменения в расписание болезней там совершенствовать особо нечего, — полагает юрист Евгений Крылов.
«Расписание болезней» — это специальный утвержденный правительством документ, на который опирается медкомиссия, принимая решение о годности гражданина к военной службе. В зависимости от того, чем и как сильно человек болеет, ему присваивают категорию годности.
Категории годности к военной службе:
- А — годен к военной службе;
- Б — годен к службе с незначительными ограничениями;
- В — ограниченно годен;
- Г — временно не годен;
- Д — не годен.
В «Расписании болезней» десятки диагнозов. В числе очевидно тяжелых заболеваний, таких как рак, проблемы с сердцем или нарушения функций почек, можно найти болезни, которые на первый взгляд могут показаться несерьезными. Например, в числе заболеваний, с которыми военнообязанному присваивают категорию В, — заикание, энурез или недостаток веса. Наличие в этом списке якобы легких болезней регулярно критикуется, и появляются инициативы его пересмотреть.
Этой осенью после публикации нового списка заболеваний, с которыми не будут брать служить по контракту, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что список заболеваний, с которыми не берут на срочную службу тоже сократят. Позже он, впрочем, уточнил, что не имел в виду «больных».
— Будут меняться слишком жесткие требования, которые даже в советское время были значительно ниже, — заявил Соболев Городским порталам. — Это не значит, что человек болен, а, например, он не может выполнить какие-то нормативы или слишком маленький вес у него — эти все вопросы можно решить уже в рамках военной службы, особенно в учебных частях. А если он больной... Ну больных-то не берут в армию.
В «Расписании болезней» десятки диагнозов. Однако помимо самого диагноза есть еще масса условий, которые указывают на степень тяжести течения заболевания.
— Актуальное расписание болезней, которое существует на сегодня, оно достаточно устаревшее, писалось еще в девяностых годах, и многие из заболеваний, которые описаны в этом постановлении, трактуются либо достаточно широко, либо слишком узко, — говорит юрист. — Видимо, с целью устранения пробелов вносятся данные поправки. Какого качества будут эти поправки, покажет время, как и то, как они будут работать.
Ожидается, что постановление будет подготовлено, рассмотрено и принято в течение года, в проекте указана планируемая дата вступления в силу документа — декабрь 2024 года.
За последний год Госдума и правительство внесли немало изменений в документы, касающиеся военной службы: подняли возраст призыва на срочную службу, увеличили штрафы за неявку по повестке, ввели электронные повестки и ужесточили наказание для уклонистов. Подробнее обо всех нововведениях мы рассказывали ранее.