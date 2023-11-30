Приставы будут вскрывать квартиры и следить за вами по телефону: какие еще полномочия у них появятся

Через пять дней приставы начинают поиск имущества должника. Для этого они обращаются за информацией к различным структурам, рассказал нам юрист Андрей Конышев.



— Пристав имеет право истребовать информацию у уполномоченных органов, например в кадастровой палате, МВД и т. д. , — заявил Андрей Конышев. — А те в свою очередь обязаны предоставлять судебному приставу полную информацию по его запросу.

