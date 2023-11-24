«Магазины для нищих и бесконечные кофе-брейки»: приехавшая в Москву сибирячка — о минусах жизни в столице

Люди

Мой первый рабочий день в Москве должен был начаться в 10:30.



— Ну приходи к 10, но тут еще никого не будет, — сказала Вика, увидев мои округлившиеся от удивления глаза.



Не то чтобы меня это огорчило, но показалось странным. Ну, ребята, камон, вы и так приступаете к работе достаточно поздно по сравнению с регионами.



— Тут всё так, Москва поздно просыпается, — объяснили коллеги.



Красноярск в 9 утра уже в рабочем состоянии, за редким исключением: ночные клубы, какие-то узкоспециализированные магазины, например.

