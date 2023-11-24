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«Магазины для нищих и бесконечные кофе-брейки»: приехавшая в Москву сибирячка — о минусах жизни в столице

Заместитель главного редактора красноярского NGS24.RU высказала всё, что накипело за неделю жизни в городе, который когда-то был мечтой

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Кадрия из Красноярска пробыла в Москве несколько дней, но уже получила достаточно впечатлений о жизни в столице

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Заместитель главного редактора красноярского портала NGS24.RU Кадрия Катцина когда-то мечтала жить в Москве, а приехав в столицу сейчас, увидела город не таким уж привлекательным. Она посетовала, что местные жители медлительны, долго соображают и бывают поверхностны. Она раскритиковала столичные заведения, но некоторые похвалила. Ее мнение о жизни в столице мы публикуем дословно.

«Москва — это другой мир», — сказал мне один красноярец, которого я просила устроить мне встречу со своим коллегой в столице. Примерно такую же фразу я слышала от своих друзей здесь. «Тут всё устроено по-другому, люди тоже совсем другие, не такие как в регионах», — заверила меня коллега Виктория Чулюкина. Я немного понаблюдала за людьми, Москва, может, и другой мир, но щупальцев на лбу я ни у кого не видела — в целом две руки, две ноги и всё, что соответствует общей человеческой анатомии. Но некоторые отличия, конечно, есть.

Люди

Мой первый рабочий день в Москве должен был начаться в 10:30.

— Ну приходи к 10, но тут еще никого не будет, — сказала Вика, увидев мои округлившиеся от удивления глаза.

Не то чтобы меня это огорчило, но показалось странным. Ну, ребята, камон, вы и так приступаете к работе достаточно поздно по сравнению с регионами.

— Тут всё так, Москва поздно просыпается, — объяснили коллеги.

Красноярск в 9 утра уже в рабочем состоянии, за редким исключением: ночные клубы, какие-то узкоспециализированные магазины, например.

Офисные ритуалы хождения за чайком, водичкой, бесконечные кофе-брейки. А кто будет работать? Это разбило вдребезги миф о страшно деловой Москве. Сплошь изнеженные души.

Я допускаю, что у москвичей утро начинается на самом деле рано, просто много времени уходит на то, чтобы добраться до работы. Такая причина позднего начала рабочего дня кажется даже жизнеспособной. Но всё равно что-то не бьется в этой истории. Вспоминаю, как моя одногруппница каждый день приезжала на учебу в Красноярск из соседнего городка-спутника Сосновоборска к 8 утра, а вечером после лент (да, кстати, мы говорим ленты, а не пары) уезжала обратно домой. На дорогу уходило около двух часов.

Еще один миф, который развеяла моя командировка, — бешеный столичный темп. Ну, друзья, где же он? Что утром, что вечером толпа людей бредет на работу и с нее соответственно. Ты буквально утыкаешься в спины москвичей. Вроде бы хочется обогнать, но места для маневра нет. Люди здесь медленно ходят, при этом игнорируют встречный поток. Я не привыкла ходить по улицам в таком расслабленном темпе.

Заведения

Рабочие встречи куда приятнее проводить в кафе и ресторанах. Уютно, обстановка располагает к общению, минимум шума. Обстановка — да, но еда далеко не вау. Хотя я живу в гастрономической столице России, избалована и капризна. Даже до наших кафе среднего уровня московским заведениям далековато. Еда максимально обычная, обслуживание среднее. Не люблю, когда блюда приносят одному гостю из компании, и все сидят и ждут, когда же принесут остальное. А такое было в каждом заведении Москвы, где я была.

Но плюсы, конечно, были, мне понравился один грузинский ресторан в столице, он вполне мог бы дать фору нашим местным заведениям подобного уровня с грузинской кухней. В остальном, конечно, не так всё радужно. Но давайте это будет не претензией, а точкой роста. Красноярск, всё-таки, весьма прокачался в гастрономии.

Продуктовые магазины

В центре Москвы с продуктовыми магазинами всё плохо — их нет. По сути, вся столица живет на доставке продуктов и делает стратегические запасы в выходные. Это буквально какое-то человеконенавистничество. В Красноярске хорошо работает формат сетевых магазинов «у дома». Они чуть подороже, чем крупные супермаркеты, но есть несомненный плюс — за хлебушком можно сходить тогда, когда тебе захочется.

От безнадеги я зашла в «Пятерочку» возле работы, но она просто ужасная. Она больше похожа на магазин для нищих. Ассортимент весьма бедный, на полках полнейший бардак. Покупать ничего не захотелось, просто ушла.

Последний раз я была в Москве месяц назад, мы гуляли с моим хорошим другом по центру города и еще тогда я обратила внимание на отсутствие обычных супермаркетов. Друзья, как же вы тут живете? Зато табачек и винных магазинов полным-полно. Ну хоть с этим делом проблем нет, чего уж.

В целом я не так уж много времени провела в столице, чтобы проехаться тяжелым катком по другим аспектам жизни в Москве. Но меня, думается, как и остальных бывающих тут наскоками, восхищают архитектура и транспортная инфраструктура города. Москва невероятно красивая, однако запретграмные селфи тоже не везде сделаешь. Вечером всё в огоньках, днем — в стройках.

А недавно стало известно, что Новосибирск признали одним из городов с самым высоким качеством жизни. Исследование провели эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.

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