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Много покупают и довольны коммунальщиками: Новосибирск признали одним из лучших городов по качеству жизни

Город попал в топ-20 среди городов страны

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На первом месте в топе — Москва, Новосибирск оказался на 12 строчке в рейтинге

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Новосибирск признали одним из городов с самым высоким качеством жизни. Исследование провели эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.

Аналитики составили рейтинг качества жизни в городах России по ряду критериев, среди них уровень материального благополучия, которое проявляется через потребительскую активность, доступность недвижимости, качество медицины, состояние экологии, образование и другие направления.

Исследователи рассчитали индекс качества жизни в отдельных городах по результатам социологического мониторинга, а также на основании открытой статистики по городам. Исследования проводятся на протяжении длительного времени, что позволяет отслеживать динамику показателей качества жизни по стране в целом.

В 2023 году Новосибирск отнесли к городам с высоким качеством жизни, он расположился на 12 месте, на верхних строчках оказались Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут, Казань, на 11 место — Тула, на 13 месте — Вологда.

Среди сильных сторон Новосибирска исследователи назвали — высокую самооценку уровня материального благополучия, это заметили на основе покупательской способности. Также, по данным аналитиков, в городе высокий уровень удовлетворенности работой ЖКХ.

При этом соседние Кемерово и Красноярск оказались в низшей группе городов, там властям надо заняться повышением качества жизни. Недавно Новосибирск занял первое место среди самых криминальных городов России. Данные за середину 2023 года опубликовал международный сервис.

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