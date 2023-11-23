Много покупают и довольны коммунальщиками: Новосибирск признали одним из лучших городов по качеству жизни

Новосибирск признали одним из городов с самым высоким качеством жизни. Исследование провели эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Аналитики составили рейтинг качества жизни в городах России по ряду критериев, среди них уровень материального благополучия, которое проявляется через потребительскую активность, доступность недвижимости, качество медицины, состояние экологии, образование и другие направления.
Исследователи рассчитали индекс качества жизни в отдельных городах по результатам социологического мониторинга, а также на основании открытой статистики по городам. Исследования проводятся на протяжении длительного времени, что позволяет отслеживать динамику показателей качества жизни по стране в целом.
В 2023 году Новосибирск отнесли к городам с высоким качеством жизни, он расположился на 12 месте, на верхних строчках оказались Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут, Казань, на 11 место — Тула, на 13 месте — Вологда.
Среди сильных сторон Новосибирска исследователи назвали — высокую самооценку уровня материального благополучия, это заметили на основе покупательской способности. Также, по данным аналитиков, в городе высокий уровень удовлетворенности работой ЖКХ.
При этом соседние Кемерово и Красноярск оказались в низшей группе городов, там властям надо заняться повышением качества жизни. Недавно Новосибирск занял первое место среди самых криминальных городов России. Данные за середину 2023 года опубликовал международный сервис.