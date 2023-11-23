Штрафы до 500 тысяч рублей введут в России за упоминание иноагентов

По его словам, речь идет о штрафах для «библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего». Сначала Минюст будет предупреждать третьи лица об отсутствии маркировки.



— И если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тысяч штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института, — заключил Свириденко.

