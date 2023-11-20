«Меня во власть затолкали»: вспоминаем, что говорил в последние годы Аман Тулеев, и публикуем архивные кадры с ним

Городские порталы соболезнуют его родным и близким.

Как рассказывал Аман Тулеев, детство было непростым. В школе его постоянно травили из-за неславянской внешности и сложного имени. Отбиваться от нападок приходилось порой кулаками.

— Когда я пошел в школу, это всё началось. Ты не такой, как другие, хочешь или нет. В семье — то же самое. Когда приходили гости, я старался уходить. Ты вроде бы и в семье, а вроде и что-то не так, — вспоминал в 2021 году Тулеев.