В Кремле признали необходимость цензуры в военное время: новости СВО за 17 ноября

Также Дмитрия Пескова спросили, чем отличается критика и дискредитация Вооруженных сил России. Пресс-секретарь президента не смог ответить на этот вопрос, заявив, что грань «очень тонкая».



О чем еще говорил Песков в интервью «МГИМО 360», читайте на MSK1.RU.

Несколько регионов России атаковали беспилотники

Утром 17 ноября над Смоленской областью силы ПВО сбили несколько беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.



— Силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа, — написал он в телеграм-канале.

