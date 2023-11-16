«Многие думают, что для этого надо жениться»: как нигериец переехал на Север России и получил гражданство

Лавал Бакаре родился в Нигерии, но уже
«Не мог поверить, что буду вот так сидеть и говорить по-русски»
Когда Лавал приехал в Россию, ему было 17 или 18 лет, точно он уже не помнит. Родители отпустили молодого парня в другую страну спокойно. Его старший брат уже учился в Архангельске — в медицинском университете. Лавал решил поступить в тот же вуз.
До этого парень жил в Лагосе. Как описывает сам Лавал, это большой город, куда все стремятся переехать, как в России Москва.
Лагос — портовый город на юго-западе Нигерии. Население — более 13 миллионов человек и около 21 миллиона в агломерации. Крупнейший город Африки. Раньше Лагос был столицей Нигерии, но в 1991 году столица была перенесена в Абуджу.
Лавал честно говорит, что Архангельск — не очень развитый город, но зато здесь спокойно. Нет такого бешеного ритма, как в мегаполисах, и удобнее перемещаться.
— Мне, например, Москва не нравится. А здесь можно спокойно двигаться [по центру], туда-сюда за 10–15 минут, — говорит он.
К тому же вспоминает, что в его родном городе постоянно были пробки, и даже архангельские пазики были лучше, чем общественный транспорт в Лагосе.
Парень признаётся, что он хоть и знал, что едет на Север, всё равно был удивлен тем, насколько здесь холодно. Когда он приехал, на улице было -30. При этом Лавал заметил, что в Архангельске бывает довольно душно. А в первый год летом тяжело было уснуть из-за белых ночей.
Привыкнуть к климату было не самым сложным испытанием. Труднее давался русский язык.
— Я не мог поверить, что буду вот так сидеть и говорить по-русски. Но если у человека есть интерес, то всё возможно, — считает Лавал.
Первые полгода в университете иностранцев учили только языку. Это называлось «подготовительный факультет». И, как вспоминает наш собеседник, это было очень непросто.
— Из-за того, что старший брат здесь учился, он меня научил [словам] «да», «нет», «спасибо», «я не знаю». Когда я здесь уже поступил, было сложно, прям очень сложно. Даже, если честно, я плакал, что я не могу это выучить, — описывает он.
Кстати, вопреки расхожему стереотипу, иностранный студент учился платно. Кому-то из его знакомых учебу оплачивало государство, но у самого Лавала такой возможности не было.
На третьем курсе парень даже хотел переехать в Санкт-Петербург. Хоть в большом городе обучение и стоило дороже, зато там многие говорят на английском и было больше возможностей подработать.
— Это сейчас [в Архангельске] я работаю — и тут, и там спокойно. Но тогда было очень сложно с этим. Может, я просто не нашел, не познакомился с нужными людьми, — рассказывает Лавал.
Российские зарплаты жителям Нигерии кажутся большими. Но и жизнь в России намного дороже.
По актуальному на момент публикации курсу, 1 рубль — это 8,7 нигерийской найры.
— Например, я здесь стригусь за 2000 рублей. А если перевести на наши деньги, это очень-очень много. Это почти
«Думают, что я каким-то образом женился или что-то такое»
Брат Лавала после получения диплома переехал в другую страну, а вот сам Лавал решил задержаться. Когда он окончил университет, в мире уже бушевала пандемия коронавируса. Уехать было сложно.
В Архангельске парень нашел работу и получил гражданство.
— Что будет завтра или послезавтра — я не знаю. Если что-то поменяется, то я уеду, но пока что мне здесь хорошо. Мне всё нравится, — говорит он.
Сейчас Лавал трудится сразу в двух местах: он занимается диспансеризацией в Первой городской поликлинике и работает фитнес-тренером. Он рассказывает, что сначала сам увлекся спортом, решил пройти специальное обучение для себя, а уже потом попробовал тренировать других.
— В зале я кайфую. Я занимаюсь тем, что я люблю, — с улыбкой говорит молодой врач.
Кстати, тренер отметил, что россиянки больше занимаются спортом, чем нигерийки.
— Вроде у них, [нигериек], такая генетика, формы есть, но они ничего не делают с этим, им не до этого. А в России многие девушки следят за фигурой.
Получить российское гражданство оказалось достаточно просто, говорит Лавал. Тем, кто учился в России, достаточно официально устроиться на работу и проработать один год.
— Но многие думают, что я каким-то образом женился или что-то такое, — смеется он. — Многие думают, что для этого надо жениться. Они не знают, что если есть диплом, работаешь официально и платишь налоги, то можно через год подавать на гражданство.
Брак не изменяет гражданства супругов. Если один из них — гражданин РФ, а второй — нет, то при вступлении в брак второму супругу российское гражданство автоматически не присваивается.
«Первое время, когда я приехал, ел только рис»
За 12 лет Лавал адаптировался и к необычной для себя еде.
— Первое время, когда я приехал, ел только рис. Паста, рис, паста, рис. У нас гречки нет. Я не знал, что такое гречка. Там творога у нас нет, например. Суп, борщ вот первый раз попробовал, — вспоминает парень.
Сначала русская еда — в частности гречка — не очень понравилась, а сейчас ко вкусу привык. Лавал говорит, что русская еда ему казалась безвкусной, потому что в Нигерии обычно в блюда добавляют много перца и других специй.
— У меня даже есть друг: когда мы идем в кафе, он всегда с собой берет перец, — рассказывает Лавал.
Еще после переезда парень сразу заметил, что на него явно обращают внимание прохожие:
— Зимой никто не смотрит, но летом идешь и слышишь: «Смотри, смотри, [темнокожий] (в оригинале используется оскорбительное слово. — Прим. ред.). Было некомфортно.
Но тому, что северяне иногда слишком бурно реагируют на его внешность, Лавал уже не удивляется.
— Иногда подходят и спрашивают: «[Темнокожий] (в оригинале используется оскорбительное слово. — Прим. ред.), ты что здесь делаешь?» Если человек так подошел, то понятно, что я не буду стоять с ним и разговаривать. А если человек подошел: «Братушка, привет, как дела?» — даже если я не хочу [сейчас общаться], можно поболтать чуть-чуть, — говорит он.
Теперь Лавал хочет поехать в Питер и пройти еще одно обучение для фитнес-тренеров. И думает, что, возможно, в будущем решится поступить в ординатуру и стать реабилитологом.
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