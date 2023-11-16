«Многие думают, что для этого надо жениться»: как нигериец переехал на Север России и получил гражданство

До этого парень жил в Лагосе. Как описывает сам Лавал, это большой город, куда все стремятся переехать, как в России Москва.



Лагос — портовый город на юго-западе Нигерии. Население — более 13 миллионов человек и около 21 миллиона в агломерации. Крупнейший город Африки. Раньше Лагос был столицей Нигерии, но в 1991 году столица была перенесена в Абуджу.



Лавал честно говорит, что Архангельск — не очень развитый город, но зато здесь спокойно. Нет такого бешеного ритма, как в мегаполисах, и удобнее перемещаться.

