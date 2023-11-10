Крепости, замки и готические соборы: как россиянин съездил в Белоруссию и окунулся в средневековье

Тюменец Далиус Буёкас совершил осеннее путешествие в Республику Беларусь. Авиасообщение налажено, и добраться очень легко. А там — сесть на машину и проехаться по множеству городков, заповедников и замков. Своими впечатлениями и практическими советами для тех, кто собирается в Минск, он поделился с нашими коллегами из 72.RU. Далее — от первого лица.
Путешествие в «незаграницу»
Выбор пал на Белоруссию, потому что добраться самолетом через Москву можно очень быстро и удобно. Это стало ключевым фактором в выборе маршрута и направления. Дальше было решено, что мы будем колесить по республике на машине. Арендовать ее тоже легко, тем более что у меня есть автоправа и российского (кстати, в страховку был вписан друг только с такими правами), и международного образцов. Дороги в Белоруссии прекрасные. Наше путешествие длилось девять дней.
Минск
Классный город. Мы провели там два дня — этого достаточно. Все дни были в центре столицы. А я всё это время удивлялся, почему здесь так мало людей, это вроде бы город-миллионник. Почему в центре такие проспекты? Почему нет пробок? Что вообще происходит? Решил, что очень профессионально организовано движение. Если ловишь «зеленую волну» по проспекту Независимости (центральная улица. — Прим. ред.), то всё вообще идеально. Поток людей направлен по подземным переходам. А в центре одни туристы. Было очень свободно — приходишь в парк, а там никого. И погода прекрасная.
Все достопримечательности в центре города. Всё рядом, всё в шаговой доступности — здание правительства, культурные сооружения (драмтеатр, цирк). Правда, по культурной программе никуда не попали — тут надо заранее готовиться.
В городе очень интересная архитектура. Например, когда выходим с железнодорожного, на белорусском языке — чугуначного, вокзала, перед нами сразу предстают так называемые «Ворота Минска» — два 1
В старом городе интересная европейская архитектура, много культовых сооружений, мостики через речки. В столице ходят трамваи и троллейбусы, под землей — метро. Мы прокатились на всех видах транспорта.
Что еще делать в Минске — есть. Много и вкусно. Я очень люблю драники и попробовал там их миллион. Я не знаю, как они это делают, но это просто волшебное блюдо. В Белоруссии другая картошка, вкусная. Обязательно попробуйте холодник — холодный борщ, рульку, сало с обязательной прослойкой мяса. Вот, кстати, у меня литовские корни, и в культуре этой страны тоже есть блюдо с салом.
Рецепт: тонкий пластик соленого сала (с мясом), черных хлеб и яблоко (лучше сладковатое). Можно собрать в канапе и наслаждаться.
Обязательно дегустируйте в Минске хлеб — там его миллион видов и сортов. Я сначала думал, что это козинаки, столько семечек и других злаковых внутри и снаружи.
Попробовал мороженое — вкусное. Что-то из прошлого. Мы были в ГУМе в Минске в кафе, где сохранилась стилистика
Мир и Несвиж
По пути из Минска в Брест заехали в два маленьких городка — Мир и Несвиж. В обоих стоят замки — Мирский и Несвижский соответственно. На экскурсии в каждом пункте нам хватило пары часов. Белоруссия без посещения средневековых замков вообще немыслима. Тем более эти два города были в списке «обязательно к посещению». Я люблю такие экскурсии, погружение в историю, реконструкции, интерактив. В этот раз никаких фестивалей не было, но никто не запрещает погулять по залам замка и территории комплекса.
Брест
В этом городе обязательна к просмотру Брестская крепость. Центральные ворота крепости, куда была главная атака, сохранились. Видны следы бомбежки. По периметру стены восстановили. Это, безусловно, место силы, пробивает.
Еще в Бресте обязательно прогуляйтесь по центральной пешеходной улице. Там работает один очень интересный человек — Виктор. Он фонарщик. И каждый вечер на закате на протяжении уже не одного десятка лет он приходит с лестницей и зажигает вручную керосиновые фонари. А после них уже загорается вся подсветка улицы. И все люди наблюдают за этим — такое таинство. А на рассвете он их тушит. Невероятно.
Беловежская пуща
Очень большая зона — заповедник, который находится и на территории Белоруссии, и на территории Польши. Что там делать? Гулять и дышать. Можно взять напрокат велосипеды — там организованы специальные дорожки.
Гродно
Маленькая Европа. Сохранилась архитектура, у каждого дома индивидуальная стилистика. Все постройки в 2–3 этажа. Приятно ходить-бродить. Город на холмах. Есть пешеходная улица с названием «Советская» — мощеная, с кафешками и магазинами. Ее можно неспешно пройти за час. Но вся жизнь на этой улице во дворах — идешь, ничего нет, а стоит завернуть за угол — и вечеринка, концерт, посиделки, выставка, мастер-классы.
Гродно — культурная столица Белоруссии. Я не понимаю, как город вообще мог сохраниться в годы Великой Отечественной войны. Здесь все здания старые. Это Европа — вот сразу видно. Архитектура и культура. Даже жители отличаются, их поведение на улице, их отношение к жизни, разговоры и манеры — всё другое.
Вообще, по дороге к нашим местам остановки можно увидеть многое: едешь по навигатору, появляется информация, что рядом что-то интересное — заворачиваем. По пути в Лидо посмотрели еще пару церквушек в деревнях, побродили вдоль озер — природа очень красивая.
Также по пути встречаются агрогородки — места, где восстанавливают жизнь и быт Белоруссии средних веков. Такое ощущение. Там живут семьи, которые занимаются выращиванием сельхозпродукции. Кроме этого, есть такой кластер туристический: гостевые дома, кафе, парки, детские площадки, интерактив на любой вкус. По усадьбам гуляют животные и птицы (павлины, утки, гуси, лебеди черные и белые).
В общем, ты ходишь как будто бы в деревне, но и в туристическом комплексе. Это точно отрывает из быстрого современного мира.
Лида и Гервяты
В первом городе, конечно же, нужно посетить Лидский замок. Он самый впечатляющий в стране, самый восстановленный и интерактивный. Там один-два раза в год проходят масштабные реконструкции, ристалище (площадь для конных состязаний рыцарей. — Прим. ред.). Ты можешь погрузиться в средневековые времена, попробовать стрельбу из лука, сражение на мечах… Но такие фесты надо ловить. А мы просто погуляли в округе. Внутри замка сохранился антураж той эпохи: залы, доспехи рыцарей, которые отлично сохранились — блестят и сияют. И экскурсию вам там очень интересную проведут. Полное погружение.
А вот в Гервятах, на мой взгляд, находится один из самых красивых костелов Белоруссии. Это новодел в стиле готики. Но сделан очень качественно. Мы приехали в город, когда было светло, и нам повезло увидеть сооружение в лучах закатного солнца. А после включилась красивая подсветка. В общем, вид впечатляет.
Впечатления
Немного подучили белорусский язык, заблудились в Бобруйске (заехали по навигатору в город, а потом полтора часа пытались выехать), прокатились с ветерком по автомагистралям и не поймали ни одного штрафа, выпили вкусный кофе (да, этот напиток, как и картошка, в Белоруссии вкуснее, чем у нас). Всё по ценам примерно сопоставимо с российскими.
Я не почувствовал себя за границей. Я был на Камчатке, и там больше другого, чем в Белоруссии. В Карелии больше, что-то финское. Куда я приехал? Наверное, за Урал. Вот такие ощущения. Люди добрые и отзывчивые.