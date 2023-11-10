Крепости, замки и готические соборы: как россиянин съездил в Белоруссию и окунулся в средневековье

Что еще делать в Минске — есть. Много и вкусно. Я очень люблю драники и попробовал там их миллион. Я не знаю, как они это делают, но это просто волшебное блюдо. В Белоруссии другая картошка, вкусная. Обязательно попробуйте холодник — холодный борщ, рульку, сало с обязательной прослойкой мяса. Вот, кстати, у меня литовские корни, и в культуре этой страны тоже есть блюдо с салом.



Рецепт: тонкий пластик соленого сала (с мясом), черных хлеб и яблоко (лучше сладковатое). Можно собрать в канапе и наслаждаться.

