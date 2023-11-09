«Я уже заплатила 200 тысяч»: как жены и мамы добиваются отпусков для мобилизованных сибиряков — кто-то не видел родных по году

«График отпусков установлен, но не соблюдается»: История Ильи и Татьяны К.

В конце сентября 2022 года новосибирец Илья К. (его полное имя, как и имена остальных героев публикации известны редакции НГС, но не разглашаются в соответствии с законом) получил повестку из военкомата и отправился сначала в учебный лагерь на улице Иванова в Советском районе, а затем — в зону проведения спецоперации. Был ранен, реабилитацию проходил в России, но полноценного отпуска за год службы не получил ни разу.



— В мае он получил контузию: у него не срабатывала какая-то группа мышц, не мог руку в кулак сжать, — вспоминает мама мобилизованного Татьяна Петровна. — Жена и дети съездили к нему в санаторий в Калининградскую область, а я человек нездоровый, и поехать не смогла. Год я его не видела.

