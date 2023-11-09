«Я уже заплатила 200 тысяч»: как жены и мамы добиваются отпусков для мобилизованных сибиряков — кто-то не видел родных по году

В сентябре 2023 года председатель комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов рассказал, что ротация на СВО не предусмотрена, и мобилизованных россиян вернут домой только по окончании спецоперации. Тем не менее отпуска бойцам все-таки положены: раз в полгода они могут вернуться домой на две недели, причем время, затраченное на дорогу, отпуском считаться не будет. Увы, то, что идеально выглядит в словах чиновников, не всегда воплощается в реальность. В редакцию НГС обратились родственники двоих мобилизованных из Новосибирска, которые не могли получить обещанный отпуск и увидеть свои семьи. А после журналист НГС поговорил с третьей женщиной: она сумела вернуть мужа домой, хотя потратила крупную сумму денег на услуги юристов.
«График отпусков установлен, но не соблюдается»: История Ильи и Татьяны К.
В конце сентября 2022 года новосибирец Илья К. (его полное имя, как и имена остальных героев публикации известны редакции НГС, но не разглашаются в соответствии с законом) получил повестку из военкомата и отправился сначала в учебный лагерь на улице Иванова в Советском районе, а затем — в зону проведения спецоперации. Был ранен, реабилитацию проходил в России, но полноценного отпуска за год службы не получил ни разу.
— В мае он получил контузию: у него не срабатывала какая-то группа мышц, не мог руку в кулак сжать, — вспоминает мама мобилизованного Татьяна Петровна. — Жена и дети съездили к нему в санаторий в Калининградскую область, а я человек нездоровый, и поехать не смогла. Год я его не видела.
Пожилая женщина каждый день ждет звонка или хотя бы сообщения от сына, постоянно на связи с женой Ильи. Узнать, что с сыном все в порядке — уже бесценно, но Татьяна Петровна мечтает наконец увидеть его вживую. Увы, с этим возникли проблемы — даже несмотря на то, что Илья заключил договор с юристом, представляющим его интересы в Новосибирске.
— Отпуск по ранению он не получал, очередной отпуск, положенный через 6 месяцев, — тоже, ни одного из двух положенных отпусков. — Рассказала НГС представитель бойца, юрист Екатерина Владимирова.
С жалобой она обратилась в Центральный военный округ минобороны РФ, а также в военную прокуратуру Новосибирского гарнизона. Ведомство провело проверку и установило, что права Ильи К. действительно были нарушены:
— Надзорными мероприятиями, проведенными в воинской части, установлено, что график предоставления военнослужащим части в 2023 году отпусков разработан и утвержден, однако установленным порядком не соблюдается, в связи с чем в адрес правомочного командования внесено представление об устранении нарушений закона, — ответили юристу в прокуратуре, однако тут же уточнили: боец уже прикомандирован к другой воинской части, но ее еще никто не проверял.
В адрес командира военной части прокуроры вынесли представление о недопустимости нарушения установленного графика отпусков, однако возымела ли эта мера практический эффект — вопрос открытый.
«Кто-то накосячил и не вернулся»: история Сергея и Елены М.
По сравнению с рассказом Татьяны Петровны может показаться: жительница города Обь Елена М. просто не понимает своего счастья. Хотя ее супруга тоже призвали в первые дни частичной мобилизации, мужчина с тех пор уже дважды побывал дома.
Вот только Елена особенно везучей себя не считает. Прошлой осенью она осталась с 11-летним сыном и полуторагодовалой дочкой в недостроенном частном доме с печным отоплением, без бабушек и дедушек, а главное — без любимого мужа. К мобилизации семья оказалась не готова: Елена говорит, что была полностью уверена: Сергей, страдающий тяжелой гипертонией и имеющий плохое зрение, на фронте не пригодится. Не испугалась даже тогда, когда муж получил повестку: решила, что в учебном лагере супруг пройдет медкомиссию и вернется домой. Но вместо этого в октябре Сергей с остальными сослуживцами отправился на территорию Украины.
В первый раз мужчину отпустили отдохнуть строго через полгода, в апреле 2023 года. Летом Сергей вернулся в Новосибирск еще раз — долечиться и проходить ВВК после ранения. Неизвестно, повлиял ли такой длительный «отдых» на дальнейшие события, но очередной отпуск мобилизованный так и не смог получить.
— Второй отпуск ему должны были расписать в сентябре, но говорят, кто-то накосячил и из отпуска не вернулся, поэтому всех отпускать пока перестали, — предполагает Елена, но тут же сама оговаривается: она не знает, насколько правдиво это объяснение. — Уже октябрь прошел, а его не отпускают и не отпускают…
По словам женщины, разлука дается тяжело не только ей, но и всей семье. Сын отбился от рук и съехал по учебе, не помог даже психолог. Маленькая дочка смотрит в окно и зовет папу, а Елена всякий раз вздрагивает: неужели отпустили? Малышка как раз заговорила связными предложениями, а ее отец пропускает эту важную часть жизни ребенка.
— Иногда он мне говорит по видеосвязи, что спокойнее было бы не звонить, — всхлипывает Елена. — Он мужчина, но когда видит дочку, понимает, что Алина (имя ребенка изменено — прим.ред) растет без папы, и плачет.
Женщина неоднократно жаловалась в приемную президента, сначала, когда мужа только мобилизовали, потом — из-за того, что несмотря на серьезное ухудшение здоровья его не комиссовали, наконец, из-за непредоставления отпуска (все обращения есть в распоряжении редакции — Прим.ред.), но результатов это не принесло.
— Раз восемь я писала. Сначала по делу, потом что попало уже, – Елена самокритично уже признается в том, что давала волю эмоциям. — На 18 ноября поеду в Москву, записалась на прием [в приемную] к Путину. Я готова уже и к президенту идти, и на митинг, лишь бы его домой отпустили хоть ненадолго.
«Я везде ходила с юристами, и муж приехал»: история Виктории и ее мужа
Виктория, как и Елена М., жительница города Обь, но до начала мобилизации женщины знакомы не были: свели их общие жизненные обстоятельства.
Муж Виктории, по словам женщины, на спецоперацию отправился несмотря на камни в почках, и до 29 октября 2023 года отпуск нее получал. Она тоже писала во все инстанции, а потом и вовсе обратилась в суд: была твердо уверена, что мужу нужна медицинская помощь.
— 31 января я начала везде писать [чтобы мужа комиссовали по состоянию здоровья ], потом обратилась в суд. Суд я 26 мая проиграла, не понимаю, почему. Подала на апелляцию, там еще все на рассмотрении. — Рассказала женщина. — [Я обращалась в суд] даже не чтобы его вернули домой, а хотя бы для того, чтобы ему оказали медицинскую помощь.
Параллельно Виктория начала добиваться, чтобы мужу предоставили положенный по закону двухнедельный отпуск. Она обращалась к властям Новосибирской области за содействием и в Министерство обороны, но ни одно из обращений (они есть в распоряжении НГС) не привело к результату, который бы устроил женщину: военнослужащему, например, изменили категорию годности на «В», но не вернули его домой, и не положили в госпиталь.
— Военная прокуратура 28 августа вынесла представление командованию части, к которой приписан мобилизованный, но это представление никто не исполнил, — утверждает женщина (ответ есть в распоряжении редакции НГС).
Виктория вновь пошла в суд, и лишь теперь, спустя 9 месяцев напряженной борьбы, ей удалось снова увидеть супруга.
— В это воскресенье приехал, – со слышной даже по телефону радостью говорит Виктория. — Уже записались на обследование.
За неделю Виктория не смогла прислать в редакцию решение суда, поэтому нельзя точно понять, действительно ли возымели действие ее усилия и иск удовлетворили, или супруга просто отпустило в отпуск командование. При этом Виктория боится, что последовать ее примеру и пойти в суды сможет далеко не каждая женщина: самой сибирячке это вышло в копеечку.
— Я везде ходила с юристом, — рассказывает женщина. — Я уже заплатила ему 200 тысяч. Каждое заседание — 7 тысяч рублей. Каждое исковое заявление, каждое ходатайство — отдельная сумма.
При этом Виктория убеждена, что, возможно, остальным женам мобилизованных придется действовать вообще своими силами:
— Мобилизованные — они же как мы с вами, как обычные работающие люди, им положен отпуск, но ничего, ничего не исполняется!
Чтобы узнать, на каких условиях мобилизованным предоставляется отпуск, НГС обратился к координатору движения «У военнослужащих тоже есть права» Алексею Ковалеву, но он прокомментировать предоставление отпусков не смог:
— Эта ситуация находится вне правового поля, — объяснил юрист. — По большому счету, здесь даже судиться бесполезно.
На момент публикации Илья К. и Сергей М. все еще находятся в зоне боевых действий. Когда они смогут поехать в отпуск, никто не знает.
НГС отправил запросы в военную прокуратуру и ЦВО, чтобы узнать, есть ли причины, по которым военнослужащего могут не отпустить в положенный ему отпуск, а также выяснить, когда семьи смогут увидеть своих мужей и сыновей. Ответы на запрос в установленный законом о СМИ срок не пришли.
Ранее НГС писал о том, с какими проблемами жены мобилизованных столкнулись, когда мужья вернулись к ним в отпуск. Часть женщин были в ужасе от того, как пострадала психика мужчин.