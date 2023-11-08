«Взяли из бесплатного фотобанка»: благотворители объяснили, почему разместили в Толмачево карту России без части регионов

По данным сервиса Rusprofile, автономная некоммерческая организация «Центр развития волонтерства «Помоги просто»» зарегистрирован в Санкт-Петербурге 10 августа 2020 года. Генеральным директором является Илья Алексеевич Минаев.



В октябре НГС рассказывал, что в Красноярске на цифровом экране запустили ролик с российским триколором, поверх которого оказался нанесен логотип американской компании Shutterstock.