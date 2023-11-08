«Взяли из бесплатного фотобанка»: благотворители объяснили, почему разместили в Толмачево карту России без части регионов

Благотворительный фонд «Помоги просто» рассказал, почему в их рекламе, которая появилась в новосибирском аэропорту Толмачево, на карте России не все территории.
Ролик фонда сегодня, 8 ноября, заметила читательница НГС, родившаяся в Сахалинской области. Девушка возмутилась тем, что ее родного региона на карте нет.
Также там не было ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Курильских и Новосибирских островов, острова Врангеля, острова Святого Лаврентия, Северной Земли и Земли Франца-Иосифа.
По словам представителей фонда, их некоммерческая организация решила не тратить деньги жертвователей на платные детализованные картинки, и скачала рисунок из бесплатного фотобанка.
— Этот схематичный рисунок карты России действительно не детализирован, — рассказали в фонде, добавив, что рады, что внимательные новосибирцы заметили недостатки карты. — Мы используем бесплатные фотобанки и выбираем картинки максимально подходящие под наш контент. А все поступающие от жертвователей средства тратим в развитие платформы для удобства ее использования благотворителями и благотворительными организациями.
По словам представителей фонда, сейчас ролик размещен в аэропорте Толмачево на двух экранах в зоне вылета и на ютьб-канале фонда, новую рекламу благотворители пообещали выпустить, как только появится такая возможность.
По данным сервиса Rusprofile, автономная некоммерческая организация «Центр развития волонтерства «Помоги просто»» зарегистрирован в Санкт-Петербурге 10 августа 2020 года. Генеральным директором является Илья Алексеевич Минаев.
В октябре НГС рассказывал, что в Красноярске на цифровом экране запустили ролик с российским триколором, поверх которого оказался нанесен логотип американской компании Shutterstock.