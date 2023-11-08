В аэропорту Толмачево появилась карта России — на ней нет ни Сахалина, ни Курил, ни ЛНР. Вспоминаем, как выглядит страна на самом деле

Также НГС обратился в сам благотворительный фонд, чтобы узнать, как волонтеры смогли пропустить неправильное изображение карты, где еще показывают рекламу и как долго планируют осуществлять ее трансляцию в подобном виде, но на момент публикации материала благотворители не ответили.