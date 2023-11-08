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СрочноВ Толмачево появилась карта РФ без части регионов
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В аэропорту Толмачево появилась карта России — на ней нет ни Сахалина, ни Курил, ни ЛНР. Вспоминаем, как выглядит страна на самом деле

Баннер повесил благотворительный фонд

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Ошибка благотворителей возмутила уроженку Сахалина

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В аэропорту Толмачево появилась реклама с картой России, на которой нет Сахалина и Курил. На странные очертания страны обратила внимание пассажирка, новосибирская студентка Анастасия. Девушка родилась в Сахалинской области, а в Западной Сибири учится на инженера-строителя.

— В зале ожидания, возле выходов 1–10, крутится реклама, на которой изображена карта РФ, в составе которой отсутствуют Сахалин и Курилы, — возмутилась пассажирка. — Что за оскорбление?!

Кроме того, оказалось, что на карте нет и ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также некоторых других территорий.

Журналист НГС обратилась в аэропорт Толмачево, но там ответили, что к ситуации не имеют никакого отношения:

— Это реклама благотворительного фонда «Помоги Просто», контент предоставляет рекламодатель, — сообщили в пресс-службе международного аэропорта.

Сказать, как долго рекламу с ошибкой будут показывать в зале ожидания, в Толмачево не смогли: этот факт относится к коммерческой информации.

По данным сервиса Rusprofile, автономная некоммерческая организация «Центр развития волонтерства "Помоги просто"» зарегистрирован в Санкт-Петербурге 10 августа 2020 года. Генеральным директором является Илья Алексеевич Минаев.

Также НГС обратился в сам благотворительный фонд, чтобы узнать, как волонтеры смогли пропустить неправильное изображение карты, где еще показывают рекламу и как долго планируют осуществлять ее трансляцию в подобном виде, но на момент публикации материала благотворители не ответили.

Так выглядит актуальная карта России:

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Ранее НГС писал о том, как в сентябре 2022 года депутат поздравил новосибирцев с Днем знаний. Два слова на плакате были напечатаны с ошибками. В том числе и слово «преподаватель».

ОшибкаРеклама с ошибкойКарта России
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