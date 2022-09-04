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Депутат поздравил новосибирцев с Днем знаний: объявление напечатали с ошибками

Неправильно были написаны слова «преподаватель» и «наполнен»

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Депутат поздравил жителей с ошибками

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В Новосибирске депутат горсовета Антон Тыртышный поздравил жителей с Днем знаний с орфографическими ошибками.

Ошибки были в словах «преподаватель». Также слово «наполнен» перепутано со словом «наполон». Помимо этого была не напечатана буква «т» в слове «принесет». Плакат с поздравлениями был размещен на информационном стенде. Как уточнила автор фото, плакат разместили на входе в подъезд одного из домов на улице Максима Горького. Депутат Антон Тыртышный ошибки НГС не прокомментировал и сообщил, что не видит в этом новости.

Антон Тыртышный избран депутатом по 7-му округу и является заместителем председателя Совета депутатов города Новосибирска. Он входит в КПРФ.

В этом году в Новосибирске на плакате к 9 Мая сделали ошибку в биографии ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Нюнюкова.

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