Депутат поздравил новосибирцев с Днем знаний: объявление напечатали с ошибками

В Новосибирске депутат горсовета Антон Тыртышный поздравил жителей с Днем знаний с орфографическими ошибками.

Ошибки были в словах «преподаватель». Также слово «наполнен» перепутано со словом «наполон». Помимо этого была не напечатана буква «т» в слове «принесет». Плакат с поздравлениями был размещен на информационном стенде. Как уточнила автор фото, плакат разместили на входе в подъезд одного из домов на улице Максима Горького. Депутат Антон Тыртышный ошибки НГС не прокомментировал и сообщил, что не видит в этом новости.