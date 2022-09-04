Депутат поздравил новосибирцев с Днем знаний: объявление напечатали с ошибками
Неправильно были написаны слова «преподаватель» и «наполнен»
В Новосибирске депутат горсовета Антон Тыртышный поздравил жителей с Днем знаний с орфографическими ошибками.
Ошибки были в словах «преподаватель». Также слово «наполнен» перепутано со словом «наполон». Помимо этого была не напечатана буква «т» в слове «принесет». Плакат с поздравлениями был размещен на информационном стенде. Как уточнила автор фото, плакат разместили на входе в подъезд одного из домов на улице Максима Горького. Депутат Антон Тыртышный ошибки НГС не прокомментировал и сообщил, что не видит в этом новости.
Антон Тыртышный избран депутатом по 7-му округу и является заместителем председателя Совета депутатов города Новосибирска. Он входит в КПРФ.
В этом году в Новосибирске на плакате к 9 Мая сделали ошибку в биографии ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Нюнюкова.