Биографию ветерана перепутали на плакате к 9 Мая — власти Новосибирска обещают, что его заменят
В мэрии пообещали, что плакат в ближайшее время поменяют
В Новосибирске на плакате к 9 Мая сделали ошибку в биографии ветерана Великой отечественной войны Николая Ивановича Нюнюкова.
Плакат с ошибкой расположен на пересечении Ленина и Урицкого. Несоответствие годов жизни и описания жизни заметил читатель НГС. В описании к плакату была биография без вести пропавшего в 1942 году солдата, в то время как Николай Иванович умер в 2010 году.
В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС объяснили, что подрядчик уже печатает новый плакат. Версию с ошибкой заменят сегодня или завтра.
По информации на сайте департамента спорта мэрии Новосибирска, Николай Иванович Нюнюков родился в 1924 году, а умер в 2010 году. Он родился на Сахалине и занимался там футболом. В 1939 году был призером первенства по футболу. В 1944 году он стал обладателем Кубка Хабаровского края в составе команды 25-й Армии 1-го Дальневосточного фронта.
— Участник Великой Отечественной войны. Инвалид войны (II группа). В Новосибирске жил с 1949 года. Много лет проработал в Дзержинском районе на заводе имени В. П. Чкалова. Выступал за заводские команды: «Крылья Советов», «Дзержинец», «Чкаловец». Был тренером в ДЮСШ «Чкаловец» (футбол-хоккей). Его воспитанники успешно выступали на всесоюзных и республиканских соревнованиях, — рассказали на сайте департамента спорта.
Николай Иванович занимался организацией заводского музея спорта и собрал много материала, посвященного становлению и развитию спорта на заводе вообще и футбола в частности.
В Новосибирске сегодня, 6 мая, над Оперным театром подняли красное знамя Победы. Как рассказали в пресс-службе НОВАТа, это ежегодная традиция. Флаг устанавливают промышленные альпинисты.