Биографию ветерана перепутали на плакате к 9 Мая — власти Новосибирска обещают, что его заменят

Николай Иванович занимался организацией заводского музея спорта и собрал много материала, посвященного становлению и развитию спорта на заводе вообще и футбола в частности.

В Новосибирске сегодня, 6 мая, над Оперным театром подняли красное знамя Победы. Как рассказали в пресс-службе НОВАТа, это ежегодная традиция. Флаг устанавливают промышленные альпинисты.