Красное знамя Победы подняли над Оперным театром в Новосибирске — фоторепортаж с высоты
Город готовится к 9 Мая
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В Новосибирске 6 мая над Оперным театром подняли красное знамя Победы. Как рассказали в пресс-службе НОВАТа, это ежегодная традиция. Флаг устанавливают промышленные альпинисты.
Фотограф НГС Александр Ощепков заснял процесс смены российского флага на красное знамя.
Вчера, 5 мая, в Новосибирске прошла репетиция парада Победы. Для этих целей площадь Ленина перекрыли на несколько часов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в центре и сделал несколько кадров с места событий.