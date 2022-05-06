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Тема дняСледы медведя под Новосибирском
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Красное знамя Победы подняли над Оперным театром в Новосибирске — фоторепортаж с высоты

Город готовится к 9 Мая

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На красном флаге изображены, в частности, серп и молот

На красном флаге изображены, в частности, серп и молот

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В Новосибирске 6 мая над Оперным театром подняли красное знамя Победы. Как рассказали в пресс-службе НОВАТа, это ежегодная традиция. Флаг устанавливают промышленные альпинисты.

Фотограф НГС Александр Ощепков заснял процесс смены российского флага на красное знамя.

Каждый год за пару дней до 9 Мая над Оперным поднимают знамя

Каждый год за пару дней до 9 Мая над Оперным поднимают знамя

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Знамя помещается на место флага России

Знамя помещается на место флага России

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Красные знамена появляются над федеральными театрами по всей России, объяснили НГС в пресс-службе НОВАТа

Красные знамена появляются над федеральными театрами по всей России, объяснили НГС в пресс-службе НОВАТа

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Как сообщается на сайте Оперного театра, высота купола здания — 35 метров

Как сообщается на сайте Оперного театра, высота купола здания — 35 метров

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На красном полотнище знамени написано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (это же было написано на знамени, которое в 1945 году водрузили на здание рейхстага)

На красном полотнище знамени написано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (это же было написано на знамени, которое в 1945 году водрузили на здание рейхстага)

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Сегодня в Новосибирске хорошая погода и флаг развевается на ветру

Сегодня в Новосибирске хорошая погода и флаг развевается на ветру

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Прямо перед Оперным на 9 Мая по традиции проходит парад Победы

Прямо перед Оперным на 9 Мая по традиции проходит парад Победы

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Вчера, 5 мая, в Новосибирске прошла репетиция парада Победы. Для этих целей площадь Ленина перекрыли на несколько часов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в центре и сделал несколько кадров с места событий.

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9 МаяОперный театрПобеда
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