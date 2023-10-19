В Красноярске запустили цифровой экран с российским триколором и логотипом компании из США

В Красноярске на цифровом экране возле фонтана на Копылова запустили ролик с российским триколором, поверх которого оказался нанесен логотип американской компании Shutterstock.
Shutterstock — это сервис, предоставляющий стоковые фотографии, видео, музыку. Его штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. На сайте компании можно купить фото и видео без логотипа. Скачать любой файл можно и бесплатно, но тогда посередине изображения будет логотип компании.
Логотип на флаге заметили жители города, в том числе наши коллеги из NGS24.
За фонтан отвечает департамент горхозяйства мэрии. Там ситуацию прокомментировали так:
— Это техническая ошибка при программировании картриджа мэппинг-подсветки. Исправят сегодня, будет другой рисунок, там не всегда триколор, — сообщили нам в ДГХ.
В сентябре НГС рассказывал, как в Новосибирске депутат горсовета Антон Тыртышный поздравил жителей с Днем знаний с орфографическими ошибками.