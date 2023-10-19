В Красноярске запустили цифровой экран с российским триколором и логотипом компании из США

— Это техническая ошибка при программировании картриджа мэппинг-подсветки. Исправят сегодня, будет другой рисунок, там не всегда триколор, — сообщили нам в ДГХ.

В сентябре НГС рассказывал, как в Новосибирске депутат горсовета Антон Тыртышный поздравил жителей с Днем знаний с орфографическими ошибками.

