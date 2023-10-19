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В Красноярске запустили цифровой экран с российским триколором и логотипом компании из США

Изображение скачали с сайта Shutterstock

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В мэрии ситуацию назвали технической ошибкой

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В Красноярске на цифровом экране возле фонтана на Копылова запустили ролик с российским триколором, поверх которого оказался нанесен логотип американской компании Shutterstock.

Shutterstock — это сервис, предоставляющий стоковые фотографии, видео, музыку. Его штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. На сайте компании можно купить фото и видео без логотипа. Скачать любой файл можно и бесплатно, но тогда посередине изображения будет логотип компании.

Логотип на флаге заметили жители города, в том числе наши коллеги из NGS24.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Shutterstock на триколоре

Видео: Евгений Зиновьев / NGS24.RU

За фонтан отвечает департамент горхозяйства мэрии. Там ситуацию прокомментировали так:

— Это техническая ошибка при программировании картриджа мэппинг-подсветки. Исправят сегодня, будет другой рисунок, там не всегда триколор, — сообщили нам в ДГХ.

В сентябре НГС рассказывал, как в Новосибирске депутат горсовета Антон Тыртышный поздравил жителей с Днем знаний с орфографическими ошибками.

ФлагТриколорЛоготипФонтанКрасноярск
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