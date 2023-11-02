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«Будет сниться в страшном сне». Истории «понаехов», которые не выдержали курортных условий и сбежали из Сочи

Один из них стал обманутым дольщиком, другому пришлось закрыть бизнес, а третьему не хватало всего

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В Сочи едут за теплым климатом, и субтропическая красота затмевает местные проблемы, но ненадолго

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Население Сочи за последнее десятилетие выросло вдвое, это официально. Люди, уставшие от долгих зим, депрессии и черноты за окном, массово едут в тепло. Чтобы сидеть на море с бутылочкой чего-нибудь, слушать шум волн, смотреть на чаек. Приехали отдохнуть, кайфанули и решили обосноваться на курорте «в домике у моря». Отдыхать же всегда и везде хорошо, но розовые очки, как правило, перестают быть розовыми, когда проходит эйфория от вечного лета, от буйной субтропической растительности. И тогда человек понимает, где он оказался. Приведем рассказы людей, которые даже после довольно продолжительной жизни в Сочи приняли решение вернуться в родные города.

«Вы тут понаехали, воздухом нашим дышите»

Игорь принял решение вернуться в родной Красноярск спустя 10 лет после переезда в Сочи. Даже ждать не стал, когда старшая дочь закончит 11-й класс. Он просил не называть его фамилию, немного стыдно перед друзьями и родными, которые даже пари между собой заключали на дату его возвращения на родину. Им он сказал, что переезд временный. Хочет, чтобы дочь поступила в красноярский вуз. И отчасти это правда. В Сочи выбор высших учебных заведений небольшой, все стараются уехать учиться в другой город.

— Моей жене здесь нравилось, а мне совершенно нет. Сходили один раз в поликлинику в Сочи и с тех пор летали в Красноярск лечиться. В школе, где учится дочь, — страшная текучка учителей. Мы даже их имена не успеваем запомнить. А у нас 11-й класс, ЕГЭ. Зато в фонд школы и класса мы всё время что-то сдаем. И так везде, во всех сферах, куда не коснись, — говорит Игорь. Сам он работал на хорошей должности на муниципальном ресурсоснабжающем предприятии, сибирского специалиста с руками оторвали. Зато руководство менялось как перчатки, предыдущее всё больше сажали, а предприятие постоянно проверяли правоохранительные органы. На вопрос: чему ему не хватает в Сочи, ответил, даже не думая, — простора и простого человеческого отношения.

— В Красноярске просторные проспекты, огромные торговые центры. А здесь деревня и менталитет деревенский. Эти узкие кривые улочки, где нет тротуаров, армянские магазины, где всё втридорога. И местные, которые ужасно гордятся, что они местные. И тыкают постоянно, мол, вы тут понаехали, воздухом нашим дышите, а мы родились здесь и белая кость. Не хочется никого обижать, но за 10 лет здесь я встретил столько ограниченных местных, что не передать. Я имею в виду в том числе и своих коллег. Ни к чему не стремятся, из Сочи никуда не выезжали. Но есть и хорошие люди, как везде, — говорит Игорь. Единственное, что он нажил в Сочи, — это неплохой капитал. 10 лет назад купил две квартиры, а сейчас каждая стоит больше 10 миллионов. Их уже выставили на продажу, семью Игорь отправил в Красноярск, где ее дочь приняли в хороший лицей, но ей надо нагнать упущенное из-за нехватки педагогов. Игорь говорит, что теперь даже на отдых в Сочи не поедет, поскольку узнал все его подводные камни, с канализацией, льющейся в море, ротавирусом и прочими «прелестями». Уж лучше на Байкал.

Эйфория от Сочи проходит примерно через два года после переезда

Эйфория от Сочи проходит примерно через два года после переезда

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«Я здесь всё потерял, уезжаю без штанов»

Житель Белгорода Илья Колесников ехал в Сочи за счастьем, теплом и солнцем с хорошей суммой в кармане. Казалось, что вот-вот мечта его семьи — жить у моря — исполнится, тем более деньги на это есть. Всё, что было, продали в родном городе. Первое время снимали квартиру, присматривались, изучали город. Выбрали «надежного» застройщика в Адлерском районе. Купили две небольшие квартиры в разных ЖК себе и семье сына, одна из них построилась, в нее и переехали всей толпой. А вторая нет. Застройщика арестовали за мошенничество, сначала шло следствие, а потом суды. Недавно узнали, что администрация подала иск в суд о сносе уже построенного их многоквартирного дома. Якобы незаконно он был построен на землях для индивидуального жилищного строительства.

— Уже несколько лет мы живем как на пороховой бочке. Наш дом, в котором живем, застройщик только успел узаконить в суде, но на помещения не разделил, его посадили, дом и участок арестовали. Из документов у нас есть только договор инвестирования и больше ничего. А второй дом, который уже начали строить, где мы купили квартиру сыну, вообще снесли. Жена у меня заболела на нервной почве — онкология. У меня гипертония развилась из-за нервов. Я здесь всё потерял, уезжаю без штанов, — рассказывает Илья. Он принял решение вернуться в Белгород, чтобы лечить жену, сын пока останется в квартире, которая идет под снос. На родине у него осталась небольшая квартирка, в которой живет престарелая мать, с ней и будут ютиться. А Сочи ему будет сниться в страшном сне.

— Такого правового беспредела, как в Сочи, я не видел. Нам говорят, взыскивайте с застройщика, а на нем нет ничего, даже наш участок, где дом стоит, зарегистрирован на третье лицо. Администрация слепая и глухая, и не видела, что строятся целые ЖК без всяких разрешений. А теперь хотят просто снести и плевать на людей, которые последнее этим застройщикам отдали. Мне 53 года, я больше уже не заработаю на квартиру никогда, — говорит Илья. Сил и здоровья ходить по судам у него уже нет, всё потерял на курорте.

Сочинскую красоту ты перестанешь особо замечать спустя <nobr class="_">5 лет</nobr> после переезда

Сочинскую красоту ты перестанешь особо замечать спустя 5 лет после переезда

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«Здесь никогда ты не можешь быть ни в чем уверен»

Третий герой нашей статьи — Николай Беляев переехал в Сочи из Магнитогорска 6 лет назад. На родине у него был автосервис, хотел на побережье открыть сеть мастерских. Изучал рынок, советовался, знакомые, которые уже жили в Сочи, массово жаловались на то, что хорошие автомастера на вес золота. Переехал сам, перевез семью, купил квартиру и открыл сервис. Казалось бы, живи, работай и радуйся. Но как-то всё оказалось не радужно.

— Сначала я не мог найти сотрудников. Никто работать не хотел. Набрал с горем пополам. Кто-то из них запил сразу, другие на чужой машине, которую отремонтировали, кататься уехали. Всё чаще я пахал сам за троих. Ничего не успевал, работал только на аренду, прибыли не было. Потом связался с земляками и стал привозить их на вахту. Собрался дружный и надежный коллектив, — рассказывает Николай.

Сервис стал развиваться, нашли неплохое место в Адлерском районе, клиентская база ширилась, работало сарафанное радио. Закупили хорошее дорогостоящее оборудование, расходники. Наконец бизнес стал приносить прибыль, и тут как гром среди ясного неба — собственник земли расторгает договор.

— Просто ставит перед фактом: всё, собирай манатки и уходи. И плевать на договор. Земли такой, которая нужна под сервис, сейчас не найти. В Сочи ее в принципе нет. Всё, что есть, стоит сумасшедших денег. У меня огромные подъемники, камера для покраски, другое профессиональное оборудование. Мне даже складировать его негде, остается только продать по дешевке, — говорит Николай. Уже начал искать покупателей, собирается перебраться в Москву, там и земли много, и денег у людей, а главное, множество желающих работать и зарабатывать. В отличие от Сочи.

— Всем, кто мечтает о бизнесе в Сочи, хочу сказать, что без хороших связей здесь делать нечего. Вот кому-то наша земля приглянулась и выкинули нас моментально. Мы же помещения разбирать не будем, куда мы их денем? Поэтому для кого-то поляну освободили — заходи, работай. Здесь никогда ты не можешь быть ни в чем уверен. Здесь никому не интересно развитие бизнеса, — заключил Николай.

Таких историй намного больше. Но и вполне счастливых тоже полно. Кого-то город принимает как родного, а кого-то пережует и выплюнет. Главное больших надежд не возлагать и включать голову, что касается недвижимости, вообще никому не верить. А главное понимать: это далеко не рай. Климат сложный и влажный, медицина хромает, образование тоже. Массовые сносы незаконного жилья опять же. Но всё же есть в этом, пока еще красивом, городе у моря свой замечательный шарм.

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