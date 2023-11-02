«Будет сниться в страшном сне». Истории «понаехов», которые не выдержали курортных условий и сбежали из Сочи

— В Красноярске просторные проспекты, огромные торговые центры. А здесь деревня и менталитет деревенский. Эти узкие кривые улочки, где нет тротуаров, армянские магазины, где всё втридорога. И местные, которые ужасно гордятся, что они местные. И тыкают постоянно, мол, вы тут понаехали, воздухом нашим дышите, а мы родились здесь и белая кость. Не хочется никого обижать, но за 10 лет здесь я встретил столько ограниченных местных, что не передать. Я имею в виду в том числе и своих коллег. Ни к чему не стремятся, из Сочи никуда не выезжали. Но есть и хорошие люди, как везде, — говорит Игорь. Единственное, что он нажил в Сочи, — это неплохой капитал. 10 лет назад купил две квартиры, а сейчас каждая стоит больше 10 миллионов. Их уже выставили на продажу, семью Игорь отправил в Красноярск, где ее дочь приняли в хороший лицей, но ей надо нагнать упущенное из-за нехватки педагогов. Игорь говорит, что теперь даже на отдых в Сочи не поедет, поскольку узнал все его подводные камни, с канализацией, льющейся в море, ротавирусом и прочими «прелестями». Уж лучше на Байкал.