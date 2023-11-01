«Это наши братья, мы всё детство вместе». Как дагестанцы уживаются с евреями после погрома в аэропорту

После погромов в дагестанском аэропорту из-за прилета рейса из Израиля единственную в Махачкале синагогу взяли под охрану. С понедельника полиция дежурит здесь круглые сутки.
Вечером 29 октября больше тысячи человек прорвались в аэропорт Уйташ. Часть протестующих проникла прямо на летное поле, парализовав работу воздушной гавани. В результате столкновений пострадали десятки человек, среди которых и сотрудники МВД.
Следы недовольства местных дагестанцев можно заметить прямо перед входом в иудейский храм. На асфальте белой краской на английском языке написано: Free Palestine — «Освободите Палестину» — это обращение должно быть хорошо заметно из окон здания.
Вход внутрь — закрыт, в окнах ничего не выдает признаков присутствия прихожан или работников. По словам полицейских, синагога не работает со дня беспорядков.
Еврейский храм находится в относительном центре города: дойти до здания правительства Республики Дагестан можно за
Прямо напротив — небольшой гараж для ремонта, который арендует пенсионер Анвар. Здесь он чинит автомобили друзей, подрабатывая на сервисе машин, и встречается с соседями.
Анвар родился и вырос на той же улице и больше
— Мы с ними с детства друзья. Это наши братья, мы вместе по одним улицам бегали, — рассказывает дагестанец.
Мужчина еще помнит те времена, когда побережье моря было заселено еврейскими семьями. В 1970–
— Во время перестройки, после распада Союза и с национальной волной все начали разъезжаться кто куда: Пятигорск, Кисловодск, Нальчик. Кто-то в Израиль уехал, — вспоминает мужчина.
Сейчас в Махачкале живет очень мало еврейских семей. Основная часть общины осела в Дербенте, где находится крупнейшая синагога на Северном Кавказе — Келе-Нумаз.
Но и те, кто остался в столице республики, стараются поддерживать свою культуру и религию. В синагоге каждую неделю проходят службы, ежегодно иудеи отмечают религиозные праздники. По словам старожилов, двери иудейского храма никогда не закрывали для мусульман.
— Мы сами, бывает, к ним заходим поздороваться, — говорит местный житель Анвар. — С Валерой мы за одним столом сидим, гуляем, выпиваем. А как иначе, если мы с детства все вместе?
Валерой дагестанец называет председателя Совета иудейских общин Дагестана Валерия Дибияева. В подтверждение своих слов о крепкой дружбе Анвар тут же набирает товарища и передает нам трубку.
— Слушаю вас, девочки. Вы не переживайте, синагога у нас работает, — говорит голос в трубке. — Конечно, что произошло, очень неприятно. Мы на недельку пока остановили, но мы этот период пройдем, всё ляжет на свои места.
По словам главы еврейской общины, пятничные службы по сегодняшний день регулярно посещают от 20 до 50 прихожан.
— Вы знаете, сколько национальностей живет в Дагестане? — поддерживает один из собравшихся вокруг нас дагестанцев Каказмурза. — Пальцев двух рук, может, не хватит. Это ссорятся политики, простому люду это не надо.
Ранее муфтии Дагестана призвали к прекращению межрелигиозной розни. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине», но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона.
Напомним, вечером 29 октября в Махачкале произошли массовые беспорядки: тысячи человек прорвались на территорию аэропорта Уйташ, выломали двери терминала и выбежали на взлетно-посадочную полосу. Поводом для бунта стал прилет рейса из Тель-Авива: протестующие пытались проверять паспорта у пассажиров, чтобы найти среди них израильтян.
В ходе происшествия пострадали не менее двадцати человек. Подробнее об этом мы рассказывали в онлайн-репортаже, а всё, что известно о случившемся, MSK1.RU публикует в отдельном сюжете.