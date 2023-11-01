«Это наши братья, мы всё детство вместе». Как дагестанцы уживаются с евреями после погрома в аэропорту

Прямо напротив — небольшой гараж для ремонта, который арендует пенсионер Анвар. Здесь он чинит автомобили друзей, подрабатывая на сервисе машин, и встречается с соседями.



Анвар родился и вырос на той же улице и больше 10 лет наблюдал, как строили иудейский храм. Конфликтов с евреями у него никогда не было.

— Мы с ними с детства друзья. Это наши братья, мы вместе по одним улицам бегали, — рассказывает дагестанец.