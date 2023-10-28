Не только одели, но и «обули». Российские туристы рассказали, как их штрафовали в Абхазии за «непотребный внешний вид»

В Абхазии с 1 августа вступили в силу ужесточения КоАП за появление в общественных местах в «ненадлежащем виде». Речь идет о туристах, которые любят ходить по магазинам, улицам, паркам в купальниках.
Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба тогда рассказывал, что штрафовать полуголых людей будут сотрудники отделов внутренних дел в городах и районах. 8 июня депутаты Парламента РА внесли изменения в КоАП, за появление на улицах, скверах, парках с голым торсом или в купальном костюме туристам грозит штраф 100 МРОТ, то есть 6 тысяч рублей. Ранее он составлял 300 рублей. Ну вступили и вступили, ходить в трусах по приморским городам, да еще и на Кавказе действительно неприлично. Однако в Абхазии всё как всегда. Приведем несколько рассказов российских туристов, которым пришлось выложить по 6 тысяч рублей, чтобы не спорить.
«Надеть паранджу, тогда, наверное, вопросов не будет»
В редакцию SOCHI1.RU написала жительница Читы Юлия Меринова, она вместе со своей подругой, жительницей Иркутска Людмилой Шениной в этом августе отдыхала в Гагре. С ними были двое детей Людмилы. Юлия говорит, что знали о штрафах, поэтому старались выполнять местные законы и традиции. В купальниках уж точно по улицам не ходили, даже до отеля, который находился через дорогу от пляжа. Но однажды сами не поняли, как стали нарушительницами. Прогуливались по Приморскому парку в шортах и коротких футболках, сейчас они в каждом магазине, мода такая — открытый живот.
— Мы идем, разговариваем, и вдруг из-за кустов выходят два сотрудника МВД. И нам говорят, что мы находимся в непристойном виде. Что у нас слишком короткие шорты и футболки, видны колени и животы. Мы им стали говорить, что в законе сказано не ходить по улицам в купальниках, а про одежду ничего не сказано, про длину шорт и футболок тем более, — рассказала Юлия. По ее словам сотрудники МВД начали хамить и запугивать девушек задержанием. Стали звонить кому-то, чтобы вызвать патрульный автомобиль и увезти сибирячек в отдел.
— Мы тогда поняли, что лучше не связываться, да и дети перепугались, потому что с нами обходились довольно грубо. Поэтому мы решили отдать им деньги. И были шокированы, когда они потребовали 12 тысяч на двоих. Потом, правда, осеклись, «сделали скидку» и взяли 10 тысяч рублей. Никакой квитанции о штрафе нам, конечно, никто не выписал. Нужно надеть паранджу, тогда, наверное, вопросов не будет, — говорит Юлия.
Спорить и жаловаться они не стали и предпочли забыть об этом факте, но неприятный осадочек остался. Эти милиционеры таким же образом «обули» еще несколько российских туристок в этом же парке, об этом девушки узнали от других постояльцев отеля. К мужчинам не подходили, только к женщинам. Позже они сменили район, этих же сотрудников МВД видели на пляже в другом районе города, там они тоже «штрафовали» туристок.
«Пусть публикуют регламент!»
Туристку из Удмуртии Нелли Корепанову оштрафовали в Пицунде, где она отдыхала в конце августа. С пляжа она вышла в купальнике, сверху набросила полупрозрачное парео. Была сильная жара, женщина не захотела снимать мокрый купальник — так прохладнее. И пошла по центральной улице к своему отелю, по пути зашла в магазин.
— Такое впечатление, что из этого магазина вызвали милицию. Там на кассе женщина смотрела на меня и глаза закатывала, пока я выбирала продукты, вполне могла позвонить. Хотя я считаю, что я выглядела вполне корректно. Парео большое, я вся была в него замотана, ну просвечивал купальник немного, но ведь это курорт, жара +37 градусов, — рассказала Нелли. Тем не менее на выходе из магазина к ней подошли трое сотрудников милиции и сказали, что будут штрафовать ее на 6 тысяч рублей за появление в общественном месте в купальном костюме, за парео сделали скидку — тысячу рублей. Взяли деньги и удалились. Нелли утверждает, что никаких протоколов они не составляли.
— Везде русским языком написано, что находиться в купальных костюмах вне пляжа запрещено. Пусть тогда публикуют регламент, что они понимают под купальным костюмом. Очень неприятный осадок остался, жаловаться, естественно, никуда не стала. Смысла не видела в этом, да и на отдыхе связываться не хотелось. Такое впечатление, что они просто денег заработали для себя и дальше пошли, — говорит Нелли.
«От нас просто избавились»
Москвич Игорь Спиваковский рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что в августе вместе с семьей отдыхал в Гагре. Зашли за продуктами в магазин, набрали много провизии, сразу на неделю. Когда кассир озвучила сумму, расплатился, а потом засомневался. Брали, конечно, много, но не до такой степени. По его подсчетам, продавец обсчитала его минимум на 2 тысячи рублей. О чём он и сообщил ей. Пока изучал чек, пока перепирались, кто-то из персонала магазина позвонил в МВД. Прибывшие милиционеры задержали Александра. Оказалось, за то, что он зашел в магазин с голым торсом.
— Меня посадили в машину, обычную, не служебную, и предложили оплатить штраф — 6 тысяч рублей на месте. Иначе грозились доставить меня в отдел и там уже составить протокол не только за голый торс, но и за хулиганство. Я предпочел отдать им деньги на месте и никуда не ехать. Больше мы в этот магазин, естественно, не ходили. Я уверен, таким образом они от нас просто избавились, чтобы мы деньги не требовали, — рассказал Александр, весь отпуск он с голым торсом на улицу не выходил, даже во двор отеля. Мало ли там, кому это не понравится.
Как мы видим, ни один из оштрафованных не стал жаловаться, а зря. Значит, на следующий год практику собирания денег со всех подряд за якобы «непотребный вид» продолжат, в этом ее только обкатали и вошли во вкус.
В МВД Абхазии сообщили, что об этих фактах обязательно нужно сообщать и не бояться отстаивать свои права. Единственное, за что имеют права штрафовать сотрудники милиции, — это за появление в общественных местах в купальных костюмах. Длина шорт и футболок не обсуждается.
В случае неправомерных действий со стороны сотрудников милиции нужно обращаться в УСБ МВД РА по телефону доверия:
- +7 940 720-22-02;
- (840) 229-72-73 — МВД;
- (840) 229-73-00 — УВД г. Сухум;
- (840) 234-22-41 — РУВД г. Гагра;
- (840) 229-74-30 — министр внутренних дел Абхазии.