Не только одели, но и «обули». Российские туристы рассказали, как их штрафовали в Абхазии за «непотребный внешний вид»

— Такое впечатление, что из этого магазина вызвали милицию. Там на кассе женщина смотрела на меня и глаза закатывала, пока я выбирала продукты, вполне могла позвонить. Хотя я считаю, что я выглядела вполне корректно. Парео большое, я вся была в него замотана, ну просвечивал купальник немного, но ведь это курорт, жара +37 градусов, — рассказала Нелли. Тем не менее на выходе из магазина к ней подошли трое сотрудников милиции и сказали, что будут штрафовать ее на 6 тысяч рублей за появление в общественном месте в купальном костюме, за парео сделали скидку — тысячу рублей. Взяли деньги и удалились. Нелли утверждает, что никаких протоколов они не составляли.