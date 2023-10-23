Сочи, Узбекистан, ОАЭ и не только: куда слетать отдохнуть на ноябрьские праздники, чтобы было быстро и бюджетно

В конце октября у многих россиян встает традиционный вопрос — как с пользой и интересно провести непродолжительные ноябрьские каникулы. Ведь важно не потратить много денег и времени на поездку. До Дня народного единства вы еще успеете найти билеты по приемлемой цене до туда, где еще тепло. Рассказываем, куда можно отправиться на каникулы без визы (из Москвы), получить яркие эмоции и при этом не особо разориться.
В этом году 4 ноября выпадает на субботу, поэтому праздничный день переносится на понедельник. По закону, предпраздничный день сокращается на один час, так что пятница, 3 ноября, станет еще приятнее, а каникулы — длиннее.
Турция
В начале ноября в Турции еще тепло — в этом году лето задержалось, и в море еще можно купаться. Отправляйтесь в старую добрую Анталью — туда есть прямые рейсы «Победы» (
Не все авиакомпании предлагают бюджетные билеты, но пока выбор есть. Анталья хороша не только для пляжного отдыха, здесь есть немало достопримечательностей. Например, прогуляйтесь в крепость Калеичи, пройдитесь по набережной в Ларе до Дюденских водопадов, удивитесь обитателям глубин в аквариуме.
В Аланье море будет несколько теплее, чем в Анталье. Из Москвы есть единственный прямой рейс, его выполняет авиакомпания «Победа». За
Сочи
Сейчас в главном российском курорте низкий сезон, и от этого он кажется еще прекраснее. Время для пляжного отдыха уже прошло, но можно наслаждаться прогулками по набережным, посиделками в кафе и спокойной, расслабленной атмосферой южного города.
Самые дешевые перелеты предлагает Utair —
Абхазия
Почти Сочи, но чуть подальше и уже другие пейзажи. Из Москвы есть два варианта, как добраться до Абхазии — поездом или на самолете с пересадкой.
Если выбирать сервис РЖД, нужно поторопиться: в продаже остались только билеты в купе, их стоимость начинается от
ОАЭ
В ОАЭ начинается самый лучший сезон: на смену испепеляющему зною приходит тепло, море ласковое и манит купаться. Поэтому отправиться в Дубай — хорошая идея.
Билет со стыковкой можно найти от
Египет
Если вы не боитесь акул, любите дайвинг и систему «всё включено», можете выбрать курорты Египта. Температура воздуха днем стабильно на отметке +30 градусов, теплое море и по-прежнему в отелях рады российским туристам.
За
Иран
Довольно новое направление на российском туррынке, которое стремительно набирает популярность у путешественников. Во многом благодаря упрощенному въезду: гражданам РФ, посещающим страну не более чем на семь дней, не нужна виза. Сбор 80 евро платится по прилете в аэропорты Тегерана, Шираза, Тебриза, Мешхеда, Исфахана.
Из Москвы есть рейсы в столицу Ирана, Тегеран, билеты на 3–6 ноября можно найти от
Оман
Еще одна терра инкогнита для российского туриста. Здесь гораздо дешевле, чем в популярном Дубае, чистейшее море и достопримечательности — словом, много интересного.
В Маскат, столицу Омана, можно добраться прямыми рейсами из Москвы за
Узбекистан
Познакомиться с восточным гостеприимством и посмотреть памятники древней мусульманской архитектуры можно на ноябрьских праздниках.
Из Москвы в Ташкент отправляются самолеты каждый день, стоимость билетов начинается от
Напомним, День народного единства в России отмечают с 2005 года. Однажды мы уже рассказывали, откуда взялась путаница с летоисчислением и что мы вообще празднуем 4 ноября. Почитайте также, куда можно легко уехать на ПМЖ, чтобы переждать московскую зиму в тепле.