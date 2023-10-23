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Сочи, Узбекистан, ОАЭ и не только: куда слетать отдохнуть на ноябрьские праздники, чтобы было быстро и бюджетно

Какие направления сейчас пользуются спросом у россиян и сколько придется потратить денег

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На море в ноябре — легко!

На море в ноябре — легко!

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В конце октября у многих россиян встает традиционный вопрос — как с пользой и интересно провести непродолжительные ноябрьские каникулы. Ведь важно не потратить много денег и времени на поездку. До Дня народного единства вы еще успеете найти билеты по приемлемой цене до туда, где еще тепло. Рассказываем, куда можно отправиться на каникулы без визы (из Москвы), получить яркие эмоции и при этом не особо разориться.

В этом году 4 ноября выпадает на субботу, поэтому праздничный день переносится на понедельник. По закону, предпраздничный день сокращается на один час, так что пятница, 3 ноября, станет еще приятнее, а каникулы — длиннее.

Подсказка для планирования выходных

Подсказка для планирования выходных

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Турция

В начале ноября в Турции еще тепло — в этом году лето задержалось, и в море еще можно купаться. Отправляйтесь в старую добрую Анталью — туда есть прямые рейсы «Победы» (48 819 рублей), Red Wings (51 704 рубля), «Аэрофлота» (51 870 рублей), S7 (61 679 рублей), Pegasus Airlines (63 699 рублей), Turkish Airlines (73 760 рублей), Azur Air (88 888 рублей), Corendon Airlines (93 313), Southwind (100 320). Цены указаны в направлении туда-обратно.

Не все авиакомпании предлагают бюджетные билеты, но пока выбор есть. Анталья хороша не только для пляжного отдыха, здесь есть немало достопримечательностей. Например, прогуляйтесь в крепость Калеичи, пройдитесь по набережной в Ларе до Дюденских водопадов, удивитесь обитателям глубин в аквариуме.

В Аланье море будет несколько теплее, чем в Анталье. Из Москвы есть единственный прямой рейс, его выполняет авиакомпания «Победа». За 49 029 рублей вас доставят к ласковому морю. Помимо пляжного отдыха, можно посетить старинную крепость и полюбоваться оттуда роскошными закатами или же побывать в пещерах.

Вид на вечернюю Аланью из крепости

Вид на вечернюю Аланью из крепости

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Сочи

Сейчас в главном российском курорте низкий сезон, и от этого он кажется еще прекраснее. Время для пляжного отдыха уже прошло, но можно наслаждаться прогулками по набережным, посиделками в кафе и спокойной, расслабленной атмосферой южного города.

Самые дешевые перелеты предлагает Utair — 20 370 рублей, чуть подороже «Уральские авиалинии» — 22 729 рублей, 23 347 рублей придется отдать за перелет «Победой», «Аэрофлотом» — 24 435 рублей. 26 305 рублей стоит билет у S7, 28 485 — у NordStar, 39 858 — у «Алросы».

Абхазия

Почти Сочи, но чуть подальше и уже другие пейзажи. Из Москвы есть два варианта, как добраться до Абхазии — поездом или на самолете с пересадкой.

Если выбирать сервис РЖД, нужно поторопиться: в продаже остались только билеты в купе, их стоимость начинается от 10 776 рублей. Можно долететь до Сочи и далее на поезде, цены в плацкарте начинаются от 1400 рублей. Почитайте, чем там можно заняться.

ОАЭ

В ОАЭ начинается самый лучший сезон: на смену испепеляющему зною приходит тепло, море ласковое и манит купаться. Поэтому отправиться в Дубай — хорошая идея.

Билет со стыковкой можно найти от 41 756 рублей, прямые рейсы дешевле всего у «Победы» — 58 035. Al Arabia продает билеты от 71 879 рублей, FlyDubai — 80 897 рублей, «Аэрофлот» — 81 396 рублей.

Бухта Крик — одно из любимых и аутентичных мест для туристов

Бухта Крик — одно из любимых и аутентичных мест для туристов

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Египет

Если вы не боитесь акул, любите дайвинг и систему «всё включено», можете выбрать курорты Египта. Температура воздуха днем стабильно на отметке +30 градусов, теплое море и по-прежнему в отелях рады российским туристам.

За 65 679 рублей в Хургаду вас доставит Azur Air чартерным рейсом, регулярка «Аэрофлота» обойдется в 86 248 рублей. В Шарм-эш-Шейх можно улететь от 41 845 рублей на Azur Air. На этом фоне стоимость билета у нацперевозчика просто поражает — 113 241 рубль.

Иран

Довольно новое направление на российском туррынке, которое стремительно набирает популярность у путешественников. Во многом благодаря упрощенному въезду: гражданам РФ, посещающим страну не более чем на семь дней, не нужна виза. Сбор 80 евро платится по прилете в аэропорты Тегерана, Шираза, Тебриза, Мешхеда, Исфахана.

Из Москвы есть рейсы в столицу Ирана, Тегеран, билеты на 3–6 ноября можно найти от 35 060 рублей, перевозчик FlyOneArmenia.

Оман

Еще одна терра инкогнита для российского туриста. Здесь гораздо дешевле, чем в популярном Дубае, чистейшее море и достопримечательности — словом, много интересного.

В Маскат, столицу Омана, можно добраться прямыми рейсами из Москвы за 91 543 рубля самолетами местного перевозчика Oman Air. Спойлер: аэропорт вас поразит!

Закаты в Омане особенно прекрасны

Закаты в Омане особенно прекрасны

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Узбекистан

Познакомиться с восточным гостеприимством и посмотреть памятники древней мусульманской архитектуры можно на ноябрьских праздниках.

Из Москвы в Ташкент отправляются самолеты каждый день, стоимость билетов начинается от 29 723 рублей (UTair), чуть подороже Uzbekistan Airlines — 30 360 рублей и в 39 382 рубля обойдется перелет «Аэрофлотом».

Напомним, День народного единства в России отмечают с 2005 года. Однажды мы уже рассказывали, откуда взялась путаница с летоисчислением и что мы вообще празднуем 4 ноября. Почитайте также, куда можно легко уехать на ПМЖ, чтобы переждать московскую зиму в тепле.

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