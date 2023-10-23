Сочи, Узбекистан, ОАЭ и не только: куда слетать отдохнуть на ноябрьские праздники, чтобы было быстро и бюджетно

Турция

В начале ноября в Турции еще тепло — в этом году лето задержалось, и в море еще можно купаться. Отправляйтесь в старую добрую Анталью — туда есть прямые рейсы «Победы» ( 48 819 рублей), Red Wings ( 51 704 рубля ), «Аэрофлота» ( 51 870 рублей ), S7 ( 61 679 рублей ), Pegasus Airlines (63 699 рублей), Turkish Airlines (73 760 рублей), Azur Air (88 888 рублей), Corendon Airlines (93 313), Southwind (100 320). Цены указаны в направлении туда-обратно.

Не все авиакомпании предлагают бюджетные билеты, но пока выбор есть. Анталья хороша не только для пляжного отдыха, здесь есть немало достопримечательностей. Например, прогуляйтесь в крепость Калеичи, пройдитесь по набережной в Ларе до Дюденских водопадов, удивитесь обитателям глубин в аквариуме.

