На восстановление Донецка и Луганска потратят 95 млрд рублей: новости СВО за 17 октября

Беспилотники атаковали Белгородскую область и Крым

Три беспилотника сбили этой ночью в Белгородском регионе и Яковлевском городском округе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.



— Системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа, — написал губернатор, отметив, что обошлось без последствий на земле.



Также об атаке беспилотников заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, средствами РЭБ и силами ПВО сбиты восемь БПЛА.

