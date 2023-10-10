Превратится ли палестино-израильский конфликт в Третью мировую войну? Отвечают эксперты-политологи

Боевые действия в Израиле идут уже четвертый день. Тем временем пользователи соцсетей нашли предсказание Владимира Жириновского, где он утверждает, что «к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина. Речь идет о Третьей мировой войне». Эти слова вызвали широкие обсуждения в Сети.
Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с известными экспертами по Израилю и Ближнему Востоку Александром Каргиным и Андреем Чупрыгиным, чтобы разобраться, чего можно ждать от конфликта в Израиле. Для тех, кто плохо понимает, что вообще происходит на Ближнем Востоке, мы подготовили ответы на самые стыдные вопросы об этой войне — прочитать их можно тут.
— Какую позицию должна занять Россия? Кого правильнее поддержать в этой войне?
Отвечает Александр Каргин:
— Я думаю, что этот вопрос решает политическое руководство страны. Надо отметить, что Россия в настоящее время занимает уникальное положение. В отличие от других мировых игроков, Россия может разговаривать с обеими сторонами. В этом плане Россия идеальный возможный посредник будущих мирных переговоров.
Отвечает Андрей Чупрыгин:
— Мы наблюдали террористический акт, наблюдали атаку на мирное население и захват заложников. Это классический терроризм, поэтому выводы делайте сами.
— Почему арабские страны, кроме ОАЭ, не призвали ХАМАС остановиться?
— Удивительно, скажем так, понятие арабского единства. ХАМАС у многих арабских игр вызывает вопросы, и отнюдь не все им довольны. Но, конечно, они не будут выступать против этой глобальной общеарабской линии. И то, что Арабские Эмираты выступили против, это на самом деле уникальная вещь, это сенсация. Несколько десятилетий назад — да даже пять лет назад — ничего подобного нельзя было представить. Это итог всех тех изменений, которые произошли из-за соглашений между Израилем и Арабскими Эмиратами, — рассказывает Каргин.
— Это сложная вещь для арабских стран, потому что все-таки эхо израильского конфликта все ещё существует. Потом ХАМАС — это все-таки арабы, а в Израиле иудеи. Евреи. Поэтому сложно принять такое кардинальное решение для любой арабской страны. С другой стороны, практически все арабские страны уже отметились, заявив о том, что необходимо прекратить боевые действия, — объясняет Чупрыгин.
— Президент Палестины Махмуд Аббас призвал остановить «израильскую агрессию против палестинского народа». Почему Палестина сама не может остановить ХАМАС? Или уже поздно?
— Махмуд Аббас находится в двояком положении. С одной стороны, ХАМАС — это его внутриполитические противники. Даже не просто противники, они воевали против него, убивали сторонников Аббаса. С другой стороны, если сейчас он не поддержит ХАМАС, то получается, он как бы предаст некую единую политическую повестку, поэтому он разрывается. Понятно, что есть некое официальное заявление, но вместе с тем мы видим, что палестинские власти на западном берегу Иордана абсолютно ХАМАС не поддерживают — там нет никаких антиизраильских выступлений. И наоборот, есть отдельные случаи, когда полиция задерживает тех или иных сторонников ХАМАС. Здесь разница между риторикой Аббаса и тем, что он реально делает. ХАМАС для него — это проблема, — считает Каргин.
— А что вы хотите от президента Палестины? О чем он будет говорить? «Давайте прекратим палестинскую агрессию против израильского народа»?. Ну, конечно, нет. Махмуд Аббас — это флюгер, который работает, в общем-то, на свою должность руководителя палестинской администрации, поэтому он другого ничего сказать не может. У него тоже есть определённая аргументация, потому что очень правое правительство Нетаньяху в этот раз совершило много необоснованных действий на территориях Иудеи и Самарии, которые, в общем, и должны были привести к какой-то реакции. Вот Махмуд Аббас этим пользуется. Если он так скажет, то его сразу с этой должности попрут за
— Согласно прогнозам покойного Жириновского, конфликт может привести к Третьей мировой войне? Может ли Израиль применить ядерное оружие?
— Разных заявлений, как такие, полно. Конечно, в рамках теории вероятности такое может быть. Но не стоит думать, что это заявление точно сбудется. По поводу того, может ли Израиль применить ядерное оружие, то я не вижу, как это может случиться — если только при открытом столкновении с Ираном, но иранские власти уже заявили о своей непричастности. Я не думаю, что этот конфликт приведет к ядерной войне, — уверен Каргин.
Чупрыгин также не считает, что этот конфликт приведет к очередной мировой войне:
— Ну, Владимир Вольфович, он национальный был человек. Без глубоких знаний, конечно, Ближнего Востока. Но, честно говоря, я сейчас не вижу большой войны на Ближнем Востоке. Нет признаков. Сейчас время такое, что интересы тех акторов, которые могли бы вступить в такую войну, они несколько в другой плоскости лежат. Но Израиль не применит ядерное оружие. Этого можно не опасаться вообще. Ни в каком виде. Для Израиля это оружие Судного дня, когда существует угроза уничтожения государства Израиля. И то я на самом деле не уверен, что они будут применять его даже в этом случае, хотя подозрения у меня такие есть. Сегодня никакой экзистенциальной угрозы Израилю не существует. ХАМАС с военной точки зрения по сравнению с вооруженными силами Израиля — что моська и слон. В другом вопрос, что существует такое предположение, что Израиль начнёт наземную операцию. Если он начнёт, то движение ХАМАС в том виде, в котором существует, прекратит своё существование. Это совершенно очевидно. Но у неё будут последствия определённые, которые пока ещё просчитать невозможно, потому что мы не знаем, какой будет реакция окружающих.
Также Андрей Чупрыгин рассказал, можно ли сравнить эти боевые действия с войной Судного дня, которая была 50 лет назад.
— Это нельзя сравнивать, это разные вещи. Абсолютно. Здесь сравнение только в одном может быть — и в 73 году, и сегодня израильская разведка прохлопала подготовку к боевым действиям. Это единственное сходство, потому что во время войны Судного дня арабские армии напали на территорию, которую Израиль отвоевал, оккупировал в 67 году. Это была война, а не антитеррористический акт, там не было целенаправленного нападения на мирное население. Здесь мы наблюдали целенаправленную спланированную работу боевиков против мирного населения. Вот это самое главное. Они ходили по домам, они выламывали двери в квартиры и расстреливали всех, кто находился в квартире. Вот что происходило. А все остальные рассуждения о том, какие последствия будут политические и так далее — это все на втором плане.
— Как эта война может повлиять на россиян?
— А как может повлиять война Израиля с ХАМАС на россиян, которые находятся в России? Да никак абсолютно. Подавляющее большинство населения России ничего не понимает, за что они воюют, с кем они там воюют, почему эти боевики пришли на эту территорию — эта война далеко. Значит, Израиль очень мало кого интересует и влияния никакого на Россию не окажется. Но давайте не забывать, что в Израиле из пятимиллионного еврейского населения миллион — это выходцы из России. Вот об этом тоже надо помнить, — заключает Чупрыгин.
Утром 7 октября произошел массовый ракетный обстрел Израиля. Одновременно с этим сотни боевиков ХАМАС проникли в страну по суше, воде и воздуху со стороны сектора Газа. После нападения Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а 8 октября страна официально перешла в состояние войны.
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