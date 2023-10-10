Превратится ли палестино-израильский конфликт в Третью мировую войну? Отвечают эксперты-политологи

— Разных заявлений, как такие, полно. Конечно, в рамках теории вероятности такое может быть. Но не стоит думать, что это заявление точно сбудется. По поводу того, может ли Израиль применить ядерное оружие, то я не вижу, как это может случиться — если только при открытом столкновении с Ираном, но иранские власти уже заявили о своей непричастности. Я не думаю, что этот конфликт приведет к ядерной войне, — уверен Каргин.

Чупрыгин также не считает, что этот конфликт приведет к очередной мировой войне:

— Ну, Владимир Вольфович, он национальный был человек. Без глубоких знаний, конечно, Ближнего Востока. Но, честно говоря, я сейчас не вижу большой войны на Ближнем Востоке. Нет признаков. Сейчас время такое, что интересы тех акторов, которые могли бы вступить в такую войну, они несколько в другой плоскости лежат. Но Израиль не применит ядерное оружие. Этого можно не опасаться вообще. Ни в каком виде. Для Израиля это оружие Судного дня, когда существует угроза уничтожения государства Израиля. И то я на самом деле не уверен, что они будут применять его даже в этом случае, хотя подозрения у меня такие есть. Сегодня никакой экзистенциальной угрозы Израилю не существует. ХАМАС с военной точки зрения по сравнению с вооруженными силами Израиля — что моська и слон. В другом вопрос, что существует такое предположение, что Израиль начнёт наземную операцию. Если он начнёт, то движение ХАМАС в том виде, в котором существует, прекратит своё существование. Это совершенно очевидно. Но у неё будут последствия определённые, которые пока ещё просчитать невозможно, потому что мы не знаем, какой будет реакция окружающих.