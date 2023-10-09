«Настроенных идти убивать всех подряд я не встречал». Мобилизованный из Тель-Авива рассказывает, как устроен призыв в израильской армии

— Нет, на 99% . Потому что призывают именно резервистов, которые закончили срочную службу, а кто в армии не служил и недавно получил гражданство, нет, их вряд ли призовут и вообще не обязаны призывать.

— Тех, кто сейчас проходит срочную службу, могут отправить в места, где происходит контакт с противником?

— Да, как раз обычно срочники и заходят в такие места, потому что они постоянно в армии и считаются наиболее подготовленными боевыми единицами. Поэтому, в случае чего, они будут первые заходить, например, в сектор Газа, чтобы вести там уже уличные бои и проводить другие действия. Естественно, там всё это делится на рода войск. Первым будет заходить спецназ, потом представители другого рода войск, потом третьего и только потом пехота. Всё так, как в любой армии мира.



Как я понимаю, израильская армия отличается от российской. Насколько я знаю, в российской армии, как только ты призвался, можешь сразу подписать контракт либо ты уже призываешься контрактником и проходишь обычную службу, но с первого дня ты уже контрактник (по новому законодательству это действительно так. — Прим. ред.). А в израильской армии ты можешь подписать контракт только спустя время. По-моему, если ты идешь на офицерскую должность, подписать контракт можешь после года и восьми месяцев либо после двух лет, а для просто пехотинца рядового появляется возможность подписать контракт лишь в конце службы, то есть после двух лет и восьми месяцев. Поэтому в основном в израильской армии обычные солдаты рядовые — это срочники, а контрактники — это именно различные прапорщики и офицерский состав.