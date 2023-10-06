В рабстве у мамы: Джипси Бланшар, осужденная за организацию убийства матери, выходит из тюрьмы

Уже после смерти врачи признали у Ди Ди делегированный синдром Мюнхгаузена — вид расстройства, при котором родители намеренно вызывают у ребенка болезненные состояния или выдумывают их.



Детство Джипси прошло в больницах, в ее медкарте значилось, что у девочки астма, эпилепсия, нарушение слуха и зрения, паралич ниже пояса, умственная отсталость, лейкемия. Джипси ела через зонд, спала в кислородной маске, с пяти лет передвигалась в инвалидном кресле. Ди Ди нравилось чувствовать себя чуть ли не святой, и, конечно, ей нравились субсидии и пожертвования на лечение дочери. Она брила Джипси налысо и пичкала ее множеством сильнодействующих лекарств.

