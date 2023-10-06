В рабстве у мамы: Джипси Бланшар, осужденная за организацию убийства матери, выходит из тюрьмы

Джипси Роуз Бланшар, осужденная за организацию убийства собственной матери, готовится выйти из тюрьмы по УДО 28 декабря 2023 года.
Как получилось, что Джипси была практически в рабстве у матери и почему решилась на такой отчаянный шаг — смотрите в коротком видео выше.
В 2015 году тело Ди Ди Бланшар нашли в собственном доме. Убийц быстро вычислили и поймали. Ими оказались дочь Ди Ди — Джипси и ее приятель Ник Годжон. Подробности, которые вскрылись во время расследования, шокировали сначала всю Америку, а затем и мир.
Уже после смерти врачи признали у Ди Ди делегированный синдром Мюнхгаузена — вид расстройства, при котором родители намеренно вызывают у ребенка болезненные состояния или выдумывают их.
Детство Джипси прошло в больницах, в ее медкарте значилось, что у девочки астма, эпилепсия, нарушение слуха и зрения, паралич ниже пояса, умственная отсталость, лейкемия. Джипси ела через зонд, спала в кислородной маске, с пяти лет передвигалась в инвалидном кресле. Ди Ди нравилось чувствовать себя чуть ли не святой, и, конечно, ей нравились субсидии и пожертвования на лечение дочери. Она брила Джипси налысо и пичкала ее множеством сильнодействующих лекарств.
— Ты живешь и живешь, не понимая, что с тобой жестоко обращаются, — сказала Джипси в интервью уже в тюрьме.
Она не решалась открыто перечить матери, но в тайне от нее стала переписываться с парнем — Ником Годжоном, которого и подговорила на убийство, считая это единственной возможностью освободиться.
Ника приговорили к пожизненному, Джипси — к 10 годам тюрьмы. Она признавалась, что даже за решеткой чувствует себя свободнее, чем когда-то с матерью.
По трагичной истории матери и дочери Бланшар сняли документальный фильм, а сериал «Притворство» стал лидером в симпатиях зрителей в 2019 году.