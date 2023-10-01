Что нас ждет в октябре: вырастут штрафы за неявку по повестке, а дезертиров лишат гражданства

Стартует осенний призыв

В регионах страны начался осенний призыв. Согласно указу президента, на службу отправятся 130 тысяч человек. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера, где призыв из-за климата начнется с 1 ноября. В Минобороны отметили, что все призывники будут проходить военную службу на территории России.

— В пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия там в выполнении задач СВО военнослужащие по призыву направляться не будут, — подчеркнули в Минобороны.



Кроме того, с 17 октября откроется прямая телефонная линия по вопросам призыва. Она будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.

