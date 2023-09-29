В армию пойдут 130 тысяч человек: Путин подписал указ об осеннем призыве

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Служить отправятся 130 тысяч человек. Документ появился на портале публикации нормативно-правовых актов.

За последний год в России внесли много поправок в законодательство об армии, но многие не коснутся призывников этой осени. Предельный возраст призыва поднимут с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года. Наказывать штрафами за игнорирование электронной повестки тоже пока не будут. Также в 2023 призывников на срочную службу обязали сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ, но и этот закон в силу еще не вступил. На днях в Госдуме также предложили изменить правила отсрочки, но конкретных законопроектов на этот счет пока не внесено, и во время этого призыва правила остаются прежними.