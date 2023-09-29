В армию пойдут 130 тысяч человек: Путин подписал указ об осеннем призыве

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Служить отправятся 130 тысяч человек. Документ появился на портале публикации нормативно-правовых актов.
За последний год в России внесли много поправок в законодательство об армии, но многие не коснутся призывников этой осени. Предельный возраст призыва поднимут с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года. Наказывать штрафами за игнорирование электронной повестки тоже пока не будут. Также в 2023 призывников на срочную службу обязали сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ, но и этот закон в силу еще не вступил. На днях в Госдуме также предложили изменить правила отсрочки, но конкретных законопроектов на этот счет пока не внесено, и во время этого призыва правила остаются прежними.
Получить отсрочку могут студенты колледжей и вузов, имеющих государственную аккредитацию. Также отсрочка предоставляется на время обучения в аспирантуре, ординатуре (интернатуре), ассистентуре-стажировке и на время защиты диссертации (в течение года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе). От призыва освобождаются военнообязанные с непогашенной судимостью, сотрудники МВД, ФСБ и МЧС, обладатели ученой степени и граждане, имеющие прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы. Во время осеннего призыва 2023 года продолжат действовать отсрочки для IT-специалистов — подать заявку работодатели должны были до 11 августа.
Отсрочку по состоянию здоровья призывнику могут дать на год, если окажется, что он из-за болезни временно не годен к службе. Мы подробно рассказывали о том, как устроена отсрочка по состоянию здоровья.
Также получить отсрочку можно по семейным обстоятельствам. На такую могут рассчитывать военнообязанные, ухаживающие за близкими родственниками по медицинским показаниям, опекуны или попечители родных братьев и сестер — при условии, что делать это больше некому. Причиной для отсрочки также может стать наличие двух детей или одного ребенка и жены на большом сроке беременности. Кроме того, не призывают в армию отцов-одиночек и отцов детей-инвалидов младше трех лет.
Ранее о начале осеннего призыва Минобороны. Он начнется 1 октября во всех регионах, кроме отдельных районов Крайнего Севера — там его начало из-за климат отложат до 1 ноября. В министерстве заявили, что призывников не будут направлять в пункты дислокации в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач СВО.