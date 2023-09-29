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Минобороны сообщило о начале осеннего призыва. Отправят ли новобранцев в зону СВО?

Призыв начнется 1 октября

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Осенний призыв в большинстве регионов начнется уже в конце этой недели

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Минобороны сообщило о начале осеннего призыва. По информации ведомства, он начнется с 1 октября во всех субъектах страны. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера, где призыв из-за климата начнется с 1 ноября.

В оборонном ведомстве отметили, что все призывники будут проходить военную службу на территории России.

— В пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия там в выполнении задач СВО военнослужащие по призыву направляться не будут, — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, с 17 октября откроется прямая телефонная линия по вопросам призыва. Она будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.

ПризывОсеньОсенний призывНовобранцыСлужба в армии
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