Минобороны сообщило о начале осеннего призыва. Отправят ли новобранцев в зону СВО?

Минобороны сообщило о начале осеннего призыва. По информации ведомства, он начнется с 1 октября во всех субъектах страны. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера, где призыв из-за климата начнется с 1 ноября.
В оборонном ведомстве отметили, что все призывники будут проходить военную службу на территории России.
— В пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия там в выполнении задач СВО военнослужащие по призыву направляться не будут, — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, с 17 октября откроется прямая телефонная линия по вопросам призыва. Она будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.